عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. تجارة عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة للطلاب الجدد

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تعليمات مهمة للطلاب الجدد  الملتحقين بالكلية للعام الجامعي مرحلة أولى من تنسيق الجامعات 2021.

 

وأكدت كلية تجارة جامعة عين شمس، أنه يمكن للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق  بكلية التجارة جامعة عين شمس مرحلة اولي التوجه للكلية بداية من يوم الأحد الموافق ١٢سبتمبر  لتقديم الملف وإجراء الكشف الطبي واستكمال إجراءات الالتحاق بالكلية .

txt

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. تعرف على الكليات المتاحة

txt

تنسيق الجامعات 2021.. الأماكن الشاغرة في كليات القمة للمرحلة الثانية

 

كان الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس - بالإنابة عن الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، استقبل الدكتور محمد عوض بارشيد عميد كلية الآداب بجامعة حضرموت بدولة اليمن الشقيقة والوفد المرافق له.

 

ضم الوفد، الدكتور صلاح علي بن مدشل رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتور مراد محمد باعلوي الاستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية، وحضر اللقاء كل من د محمد العبادى المستشار الثقافى لجمهورية اليمن بمصر اليمن،  ود هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتعرف على برامج كلية الشئون والاعمال الدولية المقرر انشائها بالجامعة وتحديد نوع الشراكات التي من الممكن إبرامها.

 

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.

جامعة عين شمس للعام الجامعي مرحلة اولى تنسيق الجامعات 2021 الجامعات 2021 تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي | إعارة ثلاثي مقابل حسام حسن.. وعمار حمدي يعود

ليلة العقوبات في الفن والرياضة والإعلام .. وقف شيكابالا.. تغريم محمد رمضان 12 مليون ومنع مي حلمي من الظهور

بفرمان التوأم.. الاتحاد السكندري يضم 4 صفقات استعدادا للموسم الجديد

صعود الدخان قرب مطار كابول بعد غارة أمريكية.. فيديو

أخبار الزمالك| عبدالله السعيد يقترب.. بيان ناري بعد قرار إيقاف شيكابالا.. نجم مغربي بدلا من ساسي

طالبان توافق على السماح للأفغان بالمغادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

اتحاد الكرة : إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

الصحة تحدد 3 فئات لتلقي لقاح كورونا المعتمد والمخصص لأغراض السفر

باطلة وغير قانونية.. خبير لوائح يصدم اتحاد الكرة بعد عقوبة شيكابالا|خاص

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ