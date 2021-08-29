تنسيق الجامعات 2021.. تجارة عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة للطلاب الجدد

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تعليمات مهمة للطلاب الجدد الملتحقين بالكلية للعام الجامعي مرحلة أولى من تنسيق الجامعات 2021.

وأكدت كلية تجارة جامعة عين شمس، أنه يمكن للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكلية التجارة جامعة عين شمس مرحلة اولي التوجه للكلية بداية من يوم الأحد الموافق ١٢سبتمبر لتقديم الملف وإجراء الكشف الطبي واستكمال إجراءات الالتحاق بالكلية .

كان الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس - بالإنابة عن الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، استقبل الدكتور محمد عوض بارشيد عميد كلية الآداب بجامعة حضرموت بدولة اليمن الشقيقة والوفد المرافق له.

ضم الوفد، الدكتور صلاح علي بن مدشل رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتور مراد محمد باعلوي الاستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية، وحضر اللقاء كل من د محمد العبادى المستشار الثقافى لجمهورية اليمن بمصر اليمن، ود هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتعرف على برامج كلية الشئون والاعمال الدولية المقرر انشائها بالجامعة وتحديد نوع الشراكات التي من الممكن إبرامها.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.