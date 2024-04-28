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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا: جاهزية مديرية الشئون الصحية لتقديم الدعم الطبي للراغبين لأداء الحج

الحج
الحج

  أكد المتحدث الرسمي لمحافظه قنا عمر عبد الباقي، جاهزية مديرية الشؤون الصحية؛ لتقديم الدعم الطبي للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.
من جانبه..قال وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا الدكتور محمد يحيي بدران - في بيان اليوم /الأحد/ - إنه تم تجهيز عدد من المنافذ الطبية لتقديم الخدمات الوقائية للمواطنين الراغبين في السفر لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك من خلال تجهيز عدد من مكاتب الصحة موزعة في شمال وجنوب المحافظة لتيسير حصول المواطنين على الخدمة اللازمة.
وأشار إلى جاهزية مكاتب صحة قنا ونجع حمادي وقوص لاستقبال المواطنين وتلقي التطعيمات اللازمة لهم، وهي تطعيم الالتهاب السحائي بمدة لا تقل عن 10 أيام من السفر لأداء الفريضة، وإعطاء عدد من التطعيمات الدولية للمسافرين كالإنفلونزا الموسمية، والحمى الصفراء وشلل الأطفال والكوليرا.
وبدوره..أوضح مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة الدكتور خالد الزمقان، جاهزية تلك المنافذ بفريق طبي مدرب للكشف على المواطنين وإعطاؤهم التطعيمات اللازمة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، مشيرًا إلى فاعلية تلك التطعيمات وأمانها لجميع المواطنين.
وعلى صعيد آخر، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الدكتور محمد السيد إنه تم ختام الأنشطة الطلابية التي نظمتها مدرسة قنا الابتدائية المشتركة بمسرح المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا.
من جانبها..ثمنت مدير إدارة المدرسة هيام محسن عمر على تعاون فريق العمل بالمدرسة وإخلاصهم الذي أسفر عن العديد من المراكز المتميزة من بينها تحقيق فريق التربية الموسيقية المركز الخامس على مستوى الجمهورية في العزف، وكذلك مراكز متقدمة في مسابقات مختلفة لإدارة قنا التعليمية والمديرية.
واختتمت الاحتفالية بإهداء درع باسم المدرسة لمدير تعليم قنا، وكرم الوكيل ومدير عام الإدارة كلا من مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد عيد فارس ونائب مدير المركز الدكتورة أميمة بدري والأم المثالية بالمدرسة نجوى عبدالله، ومعلمات الصفوف الأولى وأخصائيات التربية الاجتماعية والفنية والموسيقية الماهرات، والتلاميذ الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والمشاركين في العروض الموسيقية والفنية.

ع م ف/هـ ج ر/ إ س
/أ ش أ/

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