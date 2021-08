تنسيق الجامعات 2021 ..لطلاب الثانوية العامة الجدد كليات جامعة عين شمس تعلن عن عدة برامج جديدة ومتميزة

_ ألسن عين شمس تعلن عن برامجها الجديدة لطلاب دفعة ٢٠٢١/٢٠٢٢

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، تدشينها ثماني برامج للساعات المعتمدة، للعام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأوضحت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن إدارة الجامعة قامت بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للإستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكلية و افتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية و ذلك لاستقبال الدفعات الجديدة من طلاب الثانوية العامة و الشهادات المعادلة بثمان برامج للساعات المعتمدة.



كما أكدت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن الكلية تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة عدد البرامج الدولية، من خلال الشراكات الدولية، للإرتقاء بتصنيف الجامعة على مستوى العالم، كذلك تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب المصريين و الأجانب، حيث تقدم الكلية برنامج الماجستير المشترك في الترجمة المتخصصة بالتعاون مع جامعة لايبتسيج بألمانيا، و برنامج الماجستير الأوروبي بالتعاون مع جامعة سالامانكا بأسبانيا.



و أوضحت أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، تقدم برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.



مشيرة إلى أن البرامج الجديدة هي: 1- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية.

2- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية.

3- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.

4- برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية.

5- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية.

6- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية.

7- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية.

8- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية.



و أكدت على أن تلك البرامج التعليمية تهدف إلى إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية و تكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، و إعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.



كذلك تهتم بصقل مهارات الطالب في اللغة العربية، من خلال التطبيق الصحيح لقواعد اللغة والتعرف على الأخطاء الشائعة فى لغته الأم، مما يصقل مهاراته فى الترجمة، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على اكتساب مهارات لغوية عالية ومتخصصة لرفع كفاءتهم في كتابة المقال والترجمة التحريرية والشفهية، وتنمية المهارات المهنية للدارسين من خلال التدريب المكثف على الترجمة التحريرية والشفهية، بهدف إعداد كوادر من المترجمين تفى باحتياجات سوق العمل، وتخريج كوادر جديدة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة واستخدامها فى مجال الترجمة.



كما أكدت على أن خريجي تلك البرامج يحظوا بمجالات عمل واسعة، حيث يوجد إقبال كبير من الشركات والمؤسسات والسفارات على توظيف خريجي كلية الألسن في مجالات مختلفة ومنها على سبيل المثال: الترجمة بأنواعها التحريرية والفورية وترجمة الأفلام ، وظائف السلك الدبلوماسي والوظائف الإدارية بالسفارات، الإرشاد السياحي وشركات السياحة والطيران والضيافة الجوية، وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتليفزيون، شركات الاتصالات وخدمة العملاء، شركات خدمات الحاسب الآلي والتكنولوجيا، وشركات التصدير والاستيراد.



وعن الشروط العامة للقبول ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية:



1- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الإنجليزية أو الأمريكية أو الفرنسية أو الشهادات العربية المعادلة.

2- أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى لقطاع كليات الألسن المعلن من مكتب التنسيق .

3- يجب على الطالب إحضار صورة شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة.

4- يقدم الطلاب المرشحون من مكتب التنسيق أصل الأوراق المطلوبة لإدارة شئون الطلاب بالكلية ، ثم يسحبون ملفًا من إدارة برامج الساعات المعتمدة مع سداد رسوم الامتحانات المقررة.

5- يقوم الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى لقطاع كليات الألسن، ولم يرشحوا للكلية من مكتب التنسيق، بإحضار صورة شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة لأخذ الموافقة من عميد الكلية لفتح ملف تحويل ورقي إلى مكتب تنسيق جامعة عين شمس وسداد رسوم التحويل علما بأنه لن يقبل التحويل إلا بعد اجتياز الاختبارات الموضحة أدناه وبعد سداد رسوم الامتحان بالكلية.

اعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة ا. د خالد قدري عميد الكلية عن شروط الالتحاق بشعبة اللغة الانجليزية وذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب..

وتشمل الشروط :

١- أن يكون الطلاب المتقدمين للقبول حاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية و الأجنبية بجميع انواعها خلال نفس عام التقديم ولا يجوز قبول طلاب من الحاصلين علي هذه الشهادة من أعوام سابقة.

٢- أن يكون الطالب مرشحا من مكتب التنسيق لكلية التجارة جامعة عين شمس (نظامي).

٣- حصول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها علي ٨٠% علي الأقل من درجة اللغة الإنجليزية إذا كانت لغة اولي، أما إذا كانت اللغة الانجليزية لغة ثانية فيشترط أن يحصل الطالب علي ٩٠% علي الأقل.

٤- بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات الأجنبية بجميع انواعها فيشترط الحصول علي تقدير B علي الأقل أو ما يعادلها.

٥- لا يجوز قبول طلبات الالتحاق بالشعبة بعد إعلان نتيجة القبول.

٦- لا يجوز قبول أي تحويلات للشعبة في جميع السنوات.

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس شروط التسجيل ببرامجها الدراسية وكذلك البرامج المتميزة للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ وذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



وقال أ.د مصطفى مرتضى عميد الكلية أن الكلية أطلقت ٤ برامج دراسية جديدة العام الماضى بمصروفات وتتضمن : برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية ( جيوماتكس )، برنامج اللغة الهندية ، برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية ، برنامج الدراسات الإنجليزية البينية، وقد شهدت هذه البرامج إقبالا ملحوظا من الطلاب، نظرا لجودة الخدمة التعليمية بها في إطار سعى الكلية المستمر للتطوير والتحديث فى العملية التعليمية وتقديم خريج متميز قادر على مواكبة سوق العمل.

وأشار ا.د مصطفى مرتضى إلى أنه يستفيد من هذه البرامج الطلاب خريجي الثانوية العامة أو الشهادات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى الطلاب الوافدين .



وأضاف عميد الكلية أن الكلية أعلنت شروط الالتحاق بالبرامج الدراسية القائمة والتى تشهد إقبالا كبيرا أيضا من الطلاب وتشمل هذه التخصصات : " اللغة الإنجليزية وآدابها ، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها ( الفارسي - الاوردو - التركي ) ، اللغة العبرية ، المكتبات والمعلومات ، الحضارة الأوروبية القديمة ، التاريخ ، الجغرافيا ، الفلسفة ، علم النفس ، علم الاجتماع ، الإرشاد السياحي و( شعبة اللغة الفرنسية بمصروفات) ، علوم الاتصال والإعلام وأخيرا برنامج الدراما والنقد المسرحي لافتة إلى أنه لم يتم إدراج برنامج الآثار وذلك لتحويله إلى كلية الآثار بدءا من هذا العام .



وقالت ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب إن إدارة الكلية حريصة على تقديم خدمة نموذجية في البرامج الدراسية الجديدة والمعتمدة ، حيث تم افتتاح قاعات دراسية جديدة مزودة بأحدث الوسائل التعليمية وكذلك أحدث أجهزة التكييف ووسائل الإنارة وأجهزة الإنذار ضد الحرائق .

وأضافت وكيلة الكلية أنه تم الإعلان عن هذه البرامج على الموقع الالكترونى والصفحة الرسمية للكلية وكذلك تم طباعة البرشورات والمطويات التى تتضمن كل المعلومات التى تفيد الطالب في اختيار البرنامج المناسب له ، وكذلك يتم عرضها على الشاشات بالكلية .

أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية عن برامجها بنظام الساعات المعتمدة للعام الأكاديمي 2022/2021، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتورعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير مكتب التعاون الدولى بالجامعة أن جميع برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية، حيث تمنح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس الشهادة المزدوجة بجميع برامجها المطروحة. من جامعة ايست لندن بانجلترا، و توجد شراكات مع جامعة كلاوسهال بألمانيا وجامعة ريجوكالابريا– بإيطاليا.

وأضاف رفعت، أنه لا يشترط السفر للحصول علي الشهادة المزدوجة، وإذا رغب الطالب السفر لفصل دراسي أو أكثر يمنح تخفيض علي المصروفات الدراسية بلندن، ويتسلم الطلاب كارنيهات كطلاب في جامعة إيست لندن حيث تنص الاتفاقية علي معاملة طلاب البرامج الدولية كطلاب بريطانيين لهم كافة الحقوق والواجبات للطلاب المسجلين فى الجامعة بلندن، ولهم الحق فى الدخول واستخدام الموارد الرقمية والدخول علي مواقع الجامعة واستخدام المكتبة الإلكترونية وخلافه، ولهم كافة الحقوق عند زيارة الجامعة بلندن وتخفيض للمصروفات إذا قرر أو اختار الطلاب دراسة فصل أو أكثر بلندن، ولكن السفر ليس إجباريا حيث تمنح الشهادة المزدوجة للطلاب عند استكمال الدراسة بكلية الهندسة بمصر و الالتزام بمعايير الجودة النصوص عليها بالاتفاقية و المعتمدة من وكالة ضمان الجودة بإنجلترا. وتمنح الشهادة المزدوجة من إنجلترا في البرامج التالية:-

برنامج العمارة والعمران البيئى

Environmental Architecture and Urbanism Program

برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات

Landscape Architecture Program

برنامج عمارة تنسيق المواقــــــع

Computer Engineering and Software Systems Program

برنامج هندسة البناء

Building Engineering Program

برنامج هدسة نظم الاتصالات

Communication Systems Engineering Program

برنامج هندسة التصنيع

Manufacturing Engineering Program

برنامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة

Mechatronics Engineering and Automation Program

برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة

Energy and Renewable Energy Engineering Program

الإسكان و التنمية العمرانية

Housing and Urban Development

الهندسة المدنية و البنية التحتية

Civil and Infrastructure Engineering

برنامج هندسة المواد

Materials Engineering Program

كما تم فتح الباب للتسجيل الالكترونى لكلية الهندسة، قسم الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة عين شمس

لينك التسجيل

https://sis.eng.asu.edu.eg/EarlyRegistration

أضافت جامعة عين شمس برامج جديدة ومتميزة خلال العام الدراسي والتي تتنوع بين اللغات والهندسة والتكنولوجيا والمجالات الطبية والمجالات التجارية والتي تتميز بإنها تؤهل الطلاب الى سوق العمل والتأهيل للحصول علي وظائف في أماكن قمة.

جمعت البرامج الجديدة بين التعليم الأكاديمي والتدريب والحصول علي شهادات من الجامعات الاجنبية بالاضافة الى الحصول علي شهادة جامعة عين شمس المعتمدة ، كما ان الجامعة فرصة دمج اكثر من تخصص والاعتماد على الجوانب العملية بشكل أكبر واستخدام التكنولوجيا.

كما انها تسمح لأي طالب الالتحاق بتلك البرامج ولكن بشرط الحصول علي درجات التسيق ، وينشر صدى البلد أهم تلك البرامج :

التصميم الدوائي بكلية الصيدلة

يشترط للالتحاق ببرنامج بكالوريوس في الصيدلة (التصميم الدوائي)، أن يكون طالب الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها شعبة علمي علوم تم ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق إلى كلية الصيدلة بالجامعة أو بإحدى الجامعات الحكومية وفقا للحد الأدنى للقطاع الصيدلي.

الأسنان الإكلينيي بكلية طب الأسنان

يشترط هذا البرنامج للالتحاق به أن يكون طالب الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها شعبة علمي علوم، تم ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق إلى كلية طب الأسنان بالجامعة أو بإحدى الجامعات الحكومية. مع ضرورة الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة “علمي علوم” أو ما يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق أو إدارة الوافدين أو من المحولين من كليات أخرى طبقا للشروط والمعايير والقواعد التي يحددها مجلس الكلية، بحيث لا تتجاوز القدرة الاستيعابية للكلية وبما لا يتعارض مع جودة العملية التعليمية.

5 برامج بكلية الحاسبات والمعلومات

وتوفر كلية الحاسبات والمعلومات 5 برامج مميزة بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج هندسه البرمجيات Software Engineering، وبرنامج الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، وبرنامج الأمن السيرانى Cyber Security، وبرنامج الوسائط المتعددة Digital Multi media، وبرنامج تقنيه المعلومات الحيوية Bioinformatics والذي يقبل ثانويه عامة علمي علوم.

برنامج جيوفيزياء البترول بكلية العلوم

يقبل برنامج جيوفيزياء البترول، الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق على الكلية أو الكليات المناظرة (وفقا للحد الأدنى لقطاع كليات العلوم) من شعبتي (علمي علوم – علمي رياضة)، ويتم المفاضلة بين المتقدمين للقيد بالبرنامج على أساس المجموع الكلى للثانوية العامة، بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية ومعايير اختيار أخرى يحددها مجلس القسم.