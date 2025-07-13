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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم نقل ثقيل بطريق قفط القصير

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى سائق مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بين 3 سيارات نقل ثقيل بطريق قفط القصير شرق قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارات نقل ثقيل بطريق قفط- القصير، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخرين.

تبين من المعاينة الأولية تصادم 3 سيارات نقل ثقيل، بينهم سيارة نقل مواد بترولية كانت معطلة على الطريق، ما أدى لتصادم السيارات الثلاثة ومصرع سائق وإصابة آخر.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قنا مصرع شخص حادث تصادم سيارات نقل طريق قفط القصير مرفق إسعاف قنا

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