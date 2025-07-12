حبس المتهم بالتحرش بسيدة في المواصلات العامة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بسيدة حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بدائرة القسم وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة



كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة ، من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.