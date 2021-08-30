فوائد زيت بذور الكتان لم تعرفها من قبل فهو يساعد على محاربة أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية ومرض السكري لغناه بأحماض أوميجا 6 وأوميجا 9 التي تعزز صحة القلب إليك الفوائد الصحية لتناول بذور الكتان وفقا لموقع lifehack.

1. السرطان

بذور الكتان تساعد في الحماية من السرطان لغناها بأحماض أوميغا 3 الدهنية . أظهرت أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الكتانفى منع الإصابة بالأورام.



2. أمراض القلب والأوعية الدموية



زيت بذور الكتان مفيد أيضًا في علاج عدم انتظام ضربات القلب

3. مرض السكري



قد تحسن بذور الكتان من الحساسية للجلوكوز لدى الأشخاص الذين لا يتحملون الجلوكوز و قد يؤدي إلى تحسن بسيط في نسبة السكر في الدم.

4. الحد من الالتهاب

بذور الكتان تساعد في الحد من الالتهابات ومنع تراكم الدهون حول الشرايين و منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

5. الذئبة



ثبت أيضًا أن بذور الكتان تحسن وظائف الكلى لدى الأشخاص المصابين بمرض الذئبة.

6. السكتة الدماغية



بذور الكتان تساعد فى تقليل الالتهاب في الجسم ، فإنك تقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

7. محاربة الكولسترول



زيت بذور الكتان يمنع تراكم الترسبات وتقلل من خطر ارتفاع الكوليسترول.

8. التهاب المفاصل



المواد الكيميائية الأخرى الموجودة فى بذور الكتان تقلل الالتهاب في الجسم. هذا هو السبب في أن زيت بذور الكتان مفيد لالتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الالتهابات الأخرى