تناولي ملعقة يوميا من بذور الكتان وشاهدي ماذا يحدث لك

فوائد صحية غير متوقعه لإضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائى تعد بذور الكتان هي غذاء مفيد لصحتك لكن ماذا يحدث إذا أكلنا بذور الكتان كل يوم؟



1-تقلل من خطر الإصابة بالسرطان



أظهرت بعض الدراسات أن بذور الكتان يمكن أن توفر الحماية من سرطان الثدي وسرطان القولون . بذور الكتان غنية بالقشور فهى لها خصائص مضادة للأكسدة علاوة على ذلك ، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الكتان .

2-تقلل ضغط الدم



تخفض بذور الكتان ضغط الدم ، إذا تناولت 30 جرامًا يوميًا لمدة 6 أشهر إنقاص الوزن بسرعة -

3-تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية



أظهرت العديد من الدراسات أن تناول بذور الكتان يرتبط ارتباطًا مباشرًا بخطر الإصابة بسكتة دماغية. في الواقع

وفقًا لبعض الدراسات التي أجريت في كلية هارفارد للصحة العامة ، كان أولئك الذين تناولوا المزيد من بذور الكتان أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية من أولئك الذين تناولوا كمية أقل من بذور الكتان .

4- السيطرة على مستويات الكوليسترول



أظهرت الدراسات الحديثة أن تناول بذور الكتان يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ، مع فوائد أكبر لدى النساء وأولئك الذين لديهم أعلى نسبة كوليسترول في الدم.

وقد وجد أيضًا أن ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق بذور الكتان يوميًا لمدة 3 أشهر يمكن أن تقلل من الكوليسترول الضار بنسبة 20٪ والكوليسترول الكلي بنسبة 17٪ تقريبًا.

وفقًا لرأي العديد من العلماء ، فإن السبب في ذلك هو ارتفاع كمية الألياف الموجودة في بذور الكتان. ترتبط الألياف بالأملاح الصفراوية التي يتم طردها بعد ذلك من الجسم

5- تقلل من الهبات الساخنة



وفقا للدداراست يمكنك إضافة ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان إلى العصير أو الزبادي أو الفاكهة مرتين يوميًا لمدة 6 أسابيع فقد وجد الباحثون أن النساء قللن من عدد الهبات الساخنة اليومية إلى النصف ، كما انخفضت شدة الهبات الساخنة بنسبة 57٪