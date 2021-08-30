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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أنواع من الأطعمة تساعد على تعزيز المناعة

صدى البلد

 7 أنواع من الأطعمة تساعد على تعزيز المناعة عليك دائمًا تضمينها في نظامك الغذائي بانتظام إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث. 

1.  البيض:

بياض البيض غني بفيتامينات D / E / K و B2 و B5 و B6 و B12 والمعادن مثل الزنك والحديد والنحاس.

2. السبانخ:

السبانخ مليئة بفيتامين C الذي يساعد على محاربة البرد والإنفلونزا وتقوية جهاز المناعة.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين ، مما يدعم جهاز المناعة لدينا في مكافحة العدوى والفيروسات.

3. . الثوم: 

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين وهو غنى بفيتامين C و B6 والألياف والمنجنيز التى تساعد فى الحفاظ على صحة العظام ، ومنع مرض السكري ونوبات الصرع وتعزيز المناعة

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4. السلمون:

يحتوي سمك السلمون على أوميجا 3 الدهنية غير الموجودة في أي طعام آخر.والتى تساعد على تعزيز المناعة 

5. زيت زيتون بكر:

يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز إضافة صحية لأي مطبخ فهو يحتوى على فيتامينات E و K والكثير من الأحماض الدهنية المفيدة.

6. الزبادي اليوناني الطبيعي:

يحتوي الزبادي اليوناني أيضًا على البروبيوتيك  أضف الزبادي اليوناني الطبيعي إلى نظامك الغذائي ، سواء كوجبة إفطار ، أو كبديل للقشدة الحامضة ، أو كإضافة إلى عصيرك المفضل.

7. شاي الجينسنج:

واحدة من أكثر فوائد الجينسنج  خصائصه الغنية المضادة للسرطان. تشير الدراسات أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يشربون شاي الجينسنج لديهم مخاطر أقل للإصابة بالسرطان.

يمكن أن يساعد شاي الجينسنج أيضًا في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية وخفض ضغط الدم وتحسين وظائف المخ ؛
 

المناعة تعزيز المناعة أنواع من الأطعمة تساعد على تعزيز المناعة نظامك الغذائي أنواع من الأطعمة

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