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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا.. أول هدية من هشام عاشور لـ زوجته نيللي كريم.. هيدي كرم ترقص التنورة في عيد ميلادها

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية المهمة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين :

 

أول هدية رومانسية من هشام عاشور لـ زوجته نيللي كريم.. تعرف عليها

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نيللي كريم برفقة زوجها هشام عاشور مرتدية قبعة تحمل اسم السيدة عاشور وعلقت علي الصورة قائلة : Thank you for the lovely gift.

 

الملكة رانيا تنشر صورة جديدة قبل ساعات من عيد ميلادها

نشرت الملكة رانيا العبد الله، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

ويصادف، يوم غد الثلاثاء، عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله، التي تعمل إلى جانب الملك عبدالله الثاني لتساهم في ترجمة الرؤى الملكية بما فيه خدمة المجتمعات المحلية.

 

من إيطاليا .. درة وزوجها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عدة صور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت الفنانة درة ، بإطلالة رومانسية  برفقة زوجها من ايطاليا ، و علقت علي الصورة قائلة : Art is everywhere

 

كان مالوش في الحب قلبي.. رسالة رومانسية من رامي جمال لـ زوجته

نشر المطرب رامي جمال صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر رامي جمال بصورة رومانسية  برفقة زوجته و علق علي الصورة قائلا: “  كان مالوش في الحب قلبي لحد ما عيونك صابوه نظرتينك قلو راحتو علقوه بيكي وسابوه ”.

 

هيدي كرم ترقص التنورة في عيد ميلادها .. فيديو

نشرت الفنانة هيدي كرم فيديو جديدا احتفالا بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هيدي كرم ترقص التنورة وعلقت علي الفيديو قائلة: عندما تقضي عيد ميلادك بين أشخاص مميزين، يكون الحب في كل مكان.

اخبار هيدي كرم رجل الاعمال هشام عاشور نيلى كريم الملكة رانيا رامي جمال وزوجتة اطلالات درة

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