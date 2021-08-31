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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان أبو عن زوجته: أنا بحبها جدا وأكتر حاجة حلوة إننا بنعرف نتخانق..فيديو

ابو
ابو

قال الفنان ابو ،  قمت بعمل اغنية 3 دقات لنيهال في وقت كان بيننا فيه خلافات وكانت ستصل الي الانفصال ، ووقتها كنت في مرسي علم وفي مكان لم يكن به شبكة وكنت احاول ان افعل اي شىء من اجل ان اصالحها واغنية الف احتمال ايضا .

واضاف ابو خلال لقائه في برنامج "مساء دى ام سى " المذاع علي قناه "دى ام سى " ، أن نيهال زوقتها الشخصي مشابه لذوقي وتزوجت كبير في السن لاني لم اكن اريد التزوج ، مؤكدا انه احب نيهال جدا واكتر حاجة حلوة بينا اننا بنعرف نتخانق .

وأوضح أبو ، أنا وزوجتي نحب الروقان ونحب العائلة ، مؤكدا أنهم عندما يتخانقون هي من تبدأ في الصلح ولكن تقنعني ان انا الي غلطان .

 


في مقابلة عمل.. أبو يكشف كواليس أول لقاء مع زوجته..فيديو

 

قالت نيهال لهيطة زوجة النجم أبو ، تعرفت على أبو في الجامعة وكان دائما متواجد في الصورة ولكني كنت صديقة أخوه الأصغر، وأشارت إلى أنها قابلت أبو أكثر من مرة صدفة.

وأضافت نيهال لهيطة ، ذات مرة ذهب لاجتماع لمقابلة عمل وتأخرت علي ميعادي وقال لي صاحب العمل تأخرتي علي ميعادك ولدي شخصية مهمة سوف اقابلها وبالصدفة اكتشفت أن أبو هو  الشخصية المهمة.

ومن جانبه أوضح أبو ، أنه عندما رأى زوجته في مقابلة العمل سلمت عليها بحرارة لأني لم أرها منذ فترة طويلة، ولكني كنت أعرفها جيدا، وبعدها قالت لدي كنت سوف أقوم بعزومتك على حفلة مايكل جاكسون.

وتابع أبو ، نيهال عندما دخلت لتعزمني على الفيس بوك وجدت أنها أرسلت رسالة لي منذ عامين تهنئة بعيد ميلادي ولم أرد عليها .

الانفصال مرسى علم الفنان ابو نيهال ألسن العائلة الروقان غلطان

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