في ذكرى رحيل محمد عبدالوهاب .. أبرز الكلمات التي ما زالت عالقة في أذهان الأهلاوية

رحل اللاعب الخلوق محمد عبد الوهاب، في 31 من أغسطس عام 2006، أحد أبرز اللاعبين المصريين فى الجناح الأيسر والذى حقق مع ناديه الأهلى ومنتخب مصر الوطنى عديدًا من البطولات المهمة.

وفارق محمد عبد الوهاب، الحياة إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلى عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.

صدى البلد يرصد أبرز الكلمات التى قالها الراحل محمد عبد الوهاب قبل رحيله.

من الجمل التى مازالت راسخة فى أذهان الأهلاوية عن محمد عبد الوهاب قوله : الأهلى عمره ما خلف معى موعدا ولن أخلف معه وعدا.. تلقيت عرضا للاحتراف لكنى أعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها.

كما قال اللاعب الراحل لا يوجد لاعب فى مصر يستطيع مساومة الأهلى، تحدثت مع الكابتن حسام البدرى وعقدت معه أكثر من جلسة وقلت أنا تحت أمر الأهلى، وطلبت منه التحدث مع نادى الظفرة وحدث ذلك بالفعل لكن المفاوضات تأجلت لحين معرفة شروطهم المالية،

وللعلم لا يوجد خلافات بينى وبين الأهلى حول الأمور المادية، ويكفينى شرف ارتداء الفانلة الحمراء ولن أفترى على النعمة، فهل يصدق أحد أننى يمكن أن أساوم أكبر نادٍ فى إفريقيا والوطن العربى بالتأكيد من يفعل ذلك مجنون.

وقبل وفاته بيوم كتب عبدالوهاب تلك الجملة: لا تبكى نفسى على شىء قد ذهب ونفسى التى تملك كل شىء ذاهبة فى ورقة وعلقها فى غرفة خلع الملابس فى النادى الأهلى، وقال لزملائه فى الفريق، إنه يشعر أن نهايته اقتربت، وأنها ستكون مثل صديقه الشاب أحمد وحيد الذى كان توفى قبل أيام من وفاة محمد عبد الوهاب.

