الإمارات تحدد سعر فحص كورونا بـ 50 درهما.. وللطلبة مجاناً

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري (PCR) في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة ليصبح 50 درهماً، مع إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوص خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.

ووفقا لصحيفة “الخليج” الإماراتية، يأتي ذلك بهدف تخفيف تكاليف الفحوص على المجتمع وضمان استمرارية دورية الفحوص من الأفراد، على أن يتم تفعيل هذا القرار اعتباراً من اليوم، الثلاثاء.

كما أكدت الوزارة أنها ستراقب التزام المنشآت الصحية بهذا القرار، كما ستعمل مع جميع الجهات الصحية المختصة للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تقدم وفقاً للضوابط المحددة.

فيما أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية أنها ستوفر فحص مسحة الأنف PCR لكوفيد - 19 مجاناً لجميع الطلاب في جميع مراكزها المخصصة في جميع إمارات الدولة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة أبوظبي.

وتتوفر مراكز الفحص من المركبة التابعة لشركة «صحة» في أبوظبي في كل من: مدينة زايد الرياضية، الباهية، ربدان، الشامخة، والمنهل، وفي العين في كل من: عشارج، الصاروج، الهيلي، والعامرة، وفي الظفرة، في كل من: مدينة زايد، غياثي، المرفأ، ليوا، السلع، ودلما.

أما في دبي والإمارات الشمالية، يتوفر الفحص المجاني في مراكز الفحص من المركبة التابعة لشركة «صحة» في كل من دبي: سيتي ووك، والخوانيج وميناء راشد، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، إضافة إلى مركز دبي باركس اند ريزورتس.

وتستقبل مراكز صحة لخدمات كوفيد ـ 19 المراجعين من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 8 مساء.

ويمكن للراغبين في إجراء الفحص من الطلبة، التوجه إلى أي مركز من المراكز التابعة لشركة صحة، ومن دون حجز موعد مسبق.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 34328 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، الاثنين، 18111163 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 183.12 جرعة لكل 100 شخص.

‌‎وأجرت الوزارة 321470 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، كشفت عن 993 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 717374 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2039 حالة.

‌‎‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1501 حالة جديدة لمصابين وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 703603 حالات.