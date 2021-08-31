عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تحدد سعر فحص كورونا بـ 50 درهما.. وللطلبة مجاناً

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري (PCR) في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة ليصبح 50 درهماً، مع إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوص خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.

ووفقا لصحيفة “الخليج” الإماراتية، يأتي ذلك بهدف تخفيف تكاليف الفحوص على المجتمع وضمان استمرارية دورية الفحوص من الأفراد، على أن يتم تفعيل هذا القرار اعتباراً من اليوم، الثلاثاء.
كما أكدت الوزارة أنها ستراقب التزام المنشآت الصحية بهذا القرار، كما ستعمل مع جميع الجهات الصحية المختصة للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تقدم وفقاً للضوابط المحددة.
فيما أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية أنها ستوفر فحص مسحة الأنف PCR لكوفيد - 19 مجاناً لجميع الطلاب في جميع مراكزها المخصصة في جميع إمارات الدولة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة أبوظبي.
وتتوفر مراكز الفحص من المركبة التابعة لشركة «صحة» في أبوظبي في كل من: مدينة زايد الرياضية، الباهية، ربدان، الشامخة، والمنهل، وفي العين في كل من: عشارج، الصاروج، الهيلي، والعامرة، وفي الظفرة، في كل من: مدينة زايد، غياثي، المرفأ، ليوا، السلع، ودلما.
أما في دبي والإمارات الشمالية، يتوفر الفحص المجاني في مراكز الفحص من المركبة التابعة لشركة «صحة» في كل من دبي: سيتي ووك، والخوانيج وميناء راشد، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، إضافة إلى مركز دبي باركس اند ريزورتس.
وتستقبل مراكز صحة لخدمات كوفيد ـ 19 المراجعين من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 8 مساء.
ويمكن للراغبين في إجراء الفحص من الطلبة، التوجه إلى أي مركز من المراكز التابعة لشركة صحة، ومن دون حجز موعد مسبق.

الإمارات تكشف أحدث إحصائية لإصابات فيروس كورونا

ثلاثة أنظمة تعليمية .. مدارس الإمارات تبدأ في استقبال مليون طالب


وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 34328 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، الاثنين، 18111163 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 183.12 جرعة لكل 100 شخص.
‌‎وأجرت الوزارة 321470 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، كشفت عن 993 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 717374 حالة.
‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2039 حالة.
‌‎‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1501 حالة جديدة لمصابين وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 703603 حالات.

وزارة الصحة الامارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية سعر الفحص المخبري pcr المختبرات الصحية شركة أبوظبي للخدمات الصحية

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات|اقتصادية الشارقة تنجز 19477 رخصة في فروع الدائرة بالنصف الأول من العام

اقتصاد الإمارات.. 647 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

ترشيحاتنا

اليابان تؤكد أول حالة إصابة بنوع جديد من متغير دلتا

إنفوجراف.. تعرف على رسوم العمل بمهنة السايس

الكويت.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه المقبل في المطار ..ما السبب؟

792 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 -8-2021

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 31- 8-2021

بعد فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يحسم صفقة كامافينجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

التعليم العالي: 118 ألفا و280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

الهند تسجل حوالي 31 ألف إصابة جديدة بـ كورونا و350 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ