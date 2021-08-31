عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية روسيا: قمة "الأمن الجماعي" ستحدد موقفا موحدا من أحداث أفغانستان

صدى البلد

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن زعماء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيحددون موقفا مشتركا من أحداث أفغانستان، خلال قمتهم المرتقبة منتصف سبتمبر.


وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان بموسكو - "ستتم صياغة نهجنا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي في اجتماع قمة سيعقد في منتصف سبتمبر في دوشنبه. 


كما سيبحث هذا الموضوع في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي ستعقد أيضا في عاصمة طاجيكستان عقب قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.


وأشار وزير الخارجية الروسي - نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
وفيما يتعلق بالنزاع في إقليم قره باغ، دعا لافروف، كلا من يريفان وباكو إلى "تخفيف حدة الخطاب بشكل كبير وجدي"، معربا عن ثقته بان ذلك من شأنه "تهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية".


كما أكد لافروف التزام موسكو الكامل بالوثائق التي وافق عليها قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بالصيغة الثلاثية في 9 نوفمبر من العام الماضي و11 يناير من هذا العام، مشيرا إلى أن الحديث لا يدور عن استئناف العملية، وإنما عن تنفيذ ما تم توقيعه بالفعل.


من جهته، أعرب وزير الخارجية الأرمني الجديد، عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع روسيا، التي وصفها بأنها "حليف عسكري سياسي وشريك اقتصادي أساسي" لأرمينيا.


وحمل ميرزويان أذربيجان المسؤولية عن استمرار التوتر في المنطقة، متهما باكو بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب الاتقاق الثلاثي من 9 نوفمبر، لافتا إلى أرمينيا لا تجري في المرحلة الحالية مفاوضات مع أذربيجان حول إبرام معاهدة سلام، وتنصح باكو بالتركيز على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 9 نوفمبر.


وأضاف أن يريفان أوفت بتعهداتها الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الأذريين، وتنتظر خطوة مماثلة من جانب باكو.


من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا تدعو الجانب الأذربيجاني إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحرب الأرمن دون أي شروط.

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات الخاصة .. 60 ألف طالب قاموا بالدخول على الموقع مساء اليوم

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

تسريب اتفاق سري بين الولايات المتحدة وطالبان قبل مغادرة أفغانستان.. تفاصيل

لمدة 5 سنوات.. الولايات المتحدة ومصر تمددان اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي

والد طفل المحلة يشكر الرئيس: ابني رجع في 48 ساعة

التعليم: تنظيم عدد من اللقاءات التعريفية والبرامج التدريبية لمسئولي وحدات التدريب بالمدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من داخل اتحاد الكرة.. ميدو يعلن مدة إيقاف شيكابالا بعد تقليص العقوبة

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

استعدادات بـ المالية لتفعيل منصة الإجراءات الضريبية الموحدة خلال أيام

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تعرف على رد فعل جنش بعد أنباء رحيله عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

تفاصيل وأسعار إطلالة ياسمين صبري في موناكو.. شاهد

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

فيديو

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

أخوها وابن عمها.. تطورات جديدة في واقعة مقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديوجراف.. تخصص حسابات بنكية.. تفاصيل القبض على 3 تشكيلات عصابية

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ