الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا: نقدم منحا دراسية لهؤلاء الطلاب

قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إننا مقبلين على الثورة الصناعية الرابعة التي تخلق مجالات كثيرة تركز على التكنولوجيا .



وأضاف أحمد الجوهري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نصيحتي لاولياء الأمور هي ترك الطالب لاتخاذ قرار الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها ولا يهتم بالألقاب كي يصبح دكتور او مهندس ".

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وتابع احمد الجوهري :" على الطالب أن يختار التخصص الذي يحبه ويكون وفر له فرص عمل بعد التخرج ".

واكمل احمد الجوهري :" الجامعة المصرية اليابانية حكومية وحريصة على تعظيم الاستثمار بها ونوفر منح دراسية للطلاب، ولدينا منح للطلاب المتفوقين اوائل الثانوية العامة، ومنح كامل لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والقطاع الطبي، ولدينا منح لاوائل المحافظات ومنح خاصة لطلاب الوادي الجديد وشمال سيناء ولدينا منح يقدمها بعض الهيئات للطلبة المتفوقين غير القادرين ".