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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي: لدينا 27 جامعة حكومية بـ 495 كلية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال  الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تعليقا على تنسيق الجامعات، إن  التعليم اولوية رئيسية للأسرة المصرية، مضيفا:"  وزير التعليم العالي أكد أن الدولة استعدت لتطوير منظومة التعليم وتخفيض الحدود الدنيا للقبول بالجامعات منذ سنوات".


وأضاف عادل عبد الغفار في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" لأول مرة يكون هناك أماكن شاغرة في كليات الهندسة بالمرحلة الثانية  من التنسيق".

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وتابع عادل عبد الغفار:" هناك  انخفاض في الحد  الادنى للقبول بكليات ذات مجاميع مرتفعة بمقدار يصل لـ 15 % في كليات مثال اقتصاد وعلوم سياسية وإعلام وألسن ".

 

واكمل عادل عبد الغفار :"  في 2014  مصر كان بها 23 جامعة حكومية ولكن لأن مصر بها 27 جامعة حكومية في كافة أنحاء الجمهورية بـ 495 كلية".

 

ولفت عادل عبد الغفار :"  الدولة عملت على انشاء الجامعات الأهلية ذات المستوى الدولي  والتي تضم عشرات البرامج الدراسية، إضافة إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية في المناطق الصناعية كي يحصل الطلاب تلك الجامعات على تدريب في المناطق الصناعية ".

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