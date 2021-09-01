التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم /الأربعاء/، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية.

وأشار التحالف، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية، إلى تصعيد عدائي من الميليشيات الحوثية بمحاولات استهداف اليمنيين.



وقال التحالف: "إننا نتخذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن يوم أمس /الثلاثاء/، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار "أبها" الدولي.

وشدد التحالف، على أن محاولة الميليشيات الحوثية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة يعد جريمة حرب.