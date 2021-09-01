في ليلة تاريخية جديدة لـ رونالدو..البرتغال تنتصر على إيرلندا في تصفيات المونديال

قاد كريستيانو رونالدو، منتخب بلاده البرتغال لتحقيق انتصار قاتل على إيرلندا بهدفين لهدف، في الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم “ قطر 2022”.

وأضاع كريستيانو رونالدو فرصة التقدم للبرتغال في الدقيقة 15، عندما تحصل زميله برونو فيرنانديز على ضربة جزاء، لكن بازونو حارس أيرلندا تصدى لتسديدة رونالدو مانعًا إياه من هز شباكه.

وفي الدقيقة 45، سجل إيجان الهدف الأول لـ أيرلندا في شباك البرتغال، لينهي الشوط الأول بتقدم منتخب بلاده بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كثف البرتغاليون محاولة تسجيل هدف التعادل، وتمكنوا من ذلك عن طريق رونالدو نفسه في الدقيقة 89 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جونسالو جوديس من الجهة اليمنى، ليتخطى رقم الإيراني علي دائي ويصبح الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 110 هدف.

رونالدو لم يكتف بذلك الهدف، بل عاد في الدقيقة 95 والأخيرة من المباراة، ليضع هدف الانتصار في الشباك الإيرلندية بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية المرسلة من جواو ماريو من الجهة اليمنى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب البرتغال للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد إيرلندا عند صفر من النقاط في المركز الرابع.