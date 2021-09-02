على غرار العاصمة الإدارية.. محافظ كفر الشيخ يوضح تفاصيل إنشاء 8 أبراج أيقونية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة قامت بتحديد 3 مواقع سكنية من أجل تطويرهم، وذلك في إطار مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، متابعا: الهيئة الهندسية تسلمت موقعين وبدأت العمل على تطويرهم.



وأضاف "جمال نور الدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الهيئة الهندسية قامت بإنشاء طريق يربط بين التجمعات السكنية الجديدة، وذلك لتوفير الخدمات وربط المدينة ببعضها البعض.



وأكمل: الهيئة الهندسية استلمت بالأمس الموقع الخاص بالتجمع السكني الثالث، والذي يتواجد في مدخل المدينة، متابعا: التجمع الثالث سيضم 162 عمارة سكنية و8 أبراج على ارتفاع 30 و40 دور.



وأوضح أن محافظة كفر الشيخ تأتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة الإدارية من حيث إنشاء إبراج أيقونية، منوها إلى أن التجمعات السكنية ستتيح أكثر من 15 ألف فرصة عمل.





