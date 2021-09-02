انبهر بأداء أفشة.. مدرب أنجولا يشيد بثلاثي منتخب مصر

أشاد المدير الفني لمنتخب أنجولا الأول لكرة القدم ، بيدرو جونسالفيس، بحارس مرمى المنتخب الوطني محمد الشناوي وأحمد حجازي، منوهًا إلى انبهاره بأدء أفشة.

وقال المدير الفني لمنتخب أنجولا، خلال مداخلة ببرنامج "أوضة اللبس":"منتخب مصر لديه لاعبين مهمين ناقصين مثل صلاح والنني وتريزيجيه وافتقدتهم مصر وكان سيختلف الأداء بتواجدهم وجهزنا أكثر من سيناريو في طريقة اللعب أمام منتخب مصر خلال المباراة التي جمعتنا".

وأتم جونسالفيس تصريحاته بقوله:"أعطيت لاعبي فريقي فرصة للراحة بين الشوطين ثم شرحت لهم المشاكل التي كانت موجودة وإننا لدينا فرصة للفوز أمام مصر، المجموعة صعبة أمامنا ولكن الأهم هو الإيمان بإمكانيات فريقي".

وفازت مصر بهدف نظيف على أنجولا في بداية مشوارها في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.

ورغم فوز مصر وحصد النقاط الثلاث كاملة، إلا أن المباراة أثارت قلق الجمهور المصري بسبب أداء المنتخب غير الجيد، وتهديد أنجولا المستمر.

مصر ستلعب الجولة الثانية يوم 5 سبتمبر المقبل ضد الجابون خارج الديار بحثاً عن النقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، أملاً في الاحتفاظ بالصدارة دون منازع.