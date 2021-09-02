عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قطع المياه عن عدة مناطق بـ القاهرة.. السبت

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه بمناطق ( منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الاسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – الماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة الماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف)، نظراً لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية بسبب أعمال الكبارى بميدان ابن الحكم، الأمر الذى سيترتب عليه.


وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح بعد غد السبت وحتى الساعة الثانية عشر صباح يوم الأحد الموافق 5 –  9 – 2021 وذلك لمدة 14 ساعة .

 

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
 

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

9ddbf37b-5412-416d-b7c8-175b9eebfc20eee
9ddbf37b-5412-416d-b7c8-175b9eebfc20eee
قطع المياة شركة مياه الشرب

ترشيحاتنا

انطلاق فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 بمشاركة 21 دولة

ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي لعناصر الصاعقة والمظلات في مكافحة الإرهاب

بسبب أفغانستان| وزير الدفاع البريطاني: أمريكا لم تعد قوة عظمى.. تفاصيل

قطع المياه عن عدة مناطق بـ القاهرة.. السبت

من يكسب أكثر.. الكشف عن راتب بيرسي تاو وموسيماني في الأهلي

قرارات اتحاد الكرة بشأن الممتاز ب..هبوط 4 فرق والاعلاميين يشارك بمجموعة الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

استبعاد رمضان صبحي من بعثة منتخب مصر للإصابة

مجلس الوزراء يخصص مكاتب لاستقبال شكاوى المواطنين داخل محطات المترو

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

الأمم المتحدة: كارثة كبرى ستضرب إثيوبيا.. وهذا هو السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ