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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتفقد مضمار الدراجات ويتابع سير البطولة العالمية

صدى البلد

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات واليك انفرنر مدير البطولة، مضمار الدراجات، كما تابع صبحي بطولة العالم للدراجات في يومها الثاني، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2021.

وأكد صبحي أنه يتابع بصفة دائمة استضافة مصر لبطولة كأس العالم للدراجات، ويعمل على تذليل كل المعوقات التي قد تواجه نجاح البطولة، ويتم التنسيق بين اللجنة المنظمة للبطولة من أجل الوقوف على كافة التفاصيل والمستجدات.

وأشار إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للبطولة، أعطى دافعا كبيرا لجميع القائمين بالعمل في البطولة للظهور بالمظهر اللائم باسم ومكانة مصر الدولية.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الوطني يشارك في ثلاث سباقات في اطار منافسات اليوم الثاني  لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار باستاد القاهرة.

وتشارك شهد سعيد ومريم عاصم في تصفيات  فردي الاسبرنت ناشئات وفِي حال تأهلهن يستكملن ادوار السباق التالية ، بينما يشارك كل من خالد علام ويوسف شريف في منافسات الدور الأول لفردي الكيرين ناشئين وحال تأهلهم يستكملان ادوار المنافسة،  ويشارك عبد الله عفيفي في منافسات تصفيات فردي الاسكراتش ناشئين وحال تأهله يستكمل الأدوار التي تقام في نفس اليوم تباعاً .

وتشارك مصر بـ  11 لاعبا ولاعبة في البطولة.

الجدير بالذكر أن منافسات البطولة تضم 22 سباقا 11 للناشئين و 11 للناشئات ، ويضم  منتخبنا   11 لاعبا ولاعبة هم :عبدالله عفيفي ، محمود بكر،  يوسف شريف ،  بجاد شريف ، مهاب عزيز ، خالد علام ، عبد الرحمن فهيم ، عبادة محمود ، حبيبة السيد ، شهد سعيد، مريم عاصم 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة العالم للدراجات الرئيس عبد الفتاح السيسي منافسات البطولة

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