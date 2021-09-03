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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود: كريم بينكي مناسب لكل الفئات العمرية

دينا أبو السعود،
دينا أبو السعود، خبيرة تجميل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكى يساهم في إعادة نضارة البشرة وترطيبها ، لافتة إلى أن كريم بينكى يحمى البشرة من التجاعيد والتصبغات.

 

وأضافت دينا أبو السعود، خلال برنامج "طبيب البلد"، على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكى يعمل على توحيد لون البشرة، ويقلل علامات التقدم فى السن.

 

وأشارت دينا أبو السعود، إلى أن مكونات كريم بينكي طبيعية 100%، واستخدامه سهل وبسيط نتيجته أسرع كثيرا من الكريمات الأخرى.


ولفتت خبيرة تجميل إلى أن كريم بينكى مناسب لكافة الفئات العمرية وينصح باستخدامه ابتداء من 20 عاما نظرا للتغيرات الهرمونية التى تحدث للشباب في هذه المرحلة والتي يتم محو آثارها بمكونات كريم بينكى الطبيعية .

 

ونوهت خبيرة تجميل على أن كريم بينكى لا يحتوى على أى مواد كيمائية وسعره مناسب لكافة شرائح المجتمع ويخلو تماما من أى تأثيرات جانبية على البشرة ويعالج تصبغات البشرة.

 

كريم بينكي دينا أبو السعود لون البشرة التجاعيد اخبار التوك شو

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