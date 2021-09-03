عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرسة شاملة .. أحمد حسن يتذكر محمود الجوهري بكلمات مؤثرة

محمود الجوهري
محمود الجوهري

علق الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم المنتخب المصري السابق، علي ذكرى رحيل اسطورة الكرة المصرية محمود الجوهري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب أحمد حسن : «في حياتي منح من الله في صورة أشخاص يظل الراحل العظيم محمود الجوهري من أبرزهم فقد كان الراحل مدرسة شاملة تعلمت فيها الكثير والكثير  أنا وغيري ممن حظوا بشرف العمل والتعلم منه فكان مقاتلا وناصحا .. حب ما تعمل حتى تصل إلى ما تتمنى.. رحم الله خالد الذكر دائماً الكابتن الجوهري».

وتحل اليوم 3 سبتمبر الذكرى الـ 9  لرحيله، حيث رحل عن عالمنا عام 2012 عقب صراع مع المرض لإصابته بـ جلطة دماغية.

 

محمود الجوهري سلسلة من الإنجازات والبطولات

 

وبدأ الجوهري مشواره التدريبي في النادي الأهلي عن طريق قيادي فرق الناشئين، كما عمل عقب ذلك كمدرب مساعد تحت قيادة عبده صالح الوحش. 



في الفترة من 1977 لـ 1981 تولي منصب المدرب المساعد في اتحاد جدة السعودي قبل أن يصبح المدير الفني للفريق موسمي 1981 و1982.

 

وفي موسم 1982 تولي رسميا قيادة الفريق الأول لـ الأهلي وتوج بـ أول بطولة قارية للفريق وهو دوري أبطال أفريقيا موسم 82 كما نجح في الفوز بلقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الكأس، إضافة لـ كأس مصر عامي 1983 و1984.

 

تولى في الفترة من 1984 لـ 1988 فرق الشارقة والأهلي، وفي موسم 1988 تولي منصب المدير الفني للمنتخب الاول حيث قاد الفراعنة لـ نهائيات كأس العالم 1990 للمرة الثانية في تاريخ المنتخب.

 

عاد الجوهري لتولي قيادة المنتخب موسم 1991 لـ 1993 حيث توج المنتخب بـ  النسخة السادسة من كأس العرب في 1992 بسوريا، بعد الفوز في المباراة النهائية على السعودية بنتيجة (3-2).

 

وفي موسم 1993 تولى الجوهري قيادة الزمالك ليكون أول مدرب يقرد قطبي الكرة المصري حيث حقق مع الزمالك بطولة افريقيا للأندية موسم 93، إضافة لـ السوبر الأفريقي 1994  بعد الفوز على الأهلي (1-0).

 

وفي موسم 1995 قاد الجوهري فريق الوحدة الإماراتي.


وفي موسم 1996 قاد الجنرال منتخب عمان في كأس الخليج عام 1996، وعاد الجوهري مرة أخرى لـ قيادة المنتخب في مارس 1997 عقب بداية متعثرة خلال تصفيات كأس العالم 1998، لكنه لم ينجح في التأهل.

 

الكابتن أحمد حسن أحمد حسن اسطوره الكرة المصرية محمود الجوهرى عميد لاعبي العالم

ترشيحاتنا

طالبان تتراجع بعد تكبدها خسائر فادحة في ولاية "الأسود الخمسة"

اللجنة خلعت قناع المروءة|مرتضى منصور يوجه رسالة لـ زوجة الراحل علاء علي

بمشاركة بيرسي تاو.. جنوب إفريقيا تتعادل مع زيمبابوي في تصفيات كأس العالم

لويس ميكيسون يساهم في تعادل موزمبيق مع كوت ديفوار في تصفيات المونديال

بعد تقدم طالبان في بنجشير.. إيران توجه رسالة لجميع الأطراف في أفغانستان

السودان.. تدمير كلي وجزئي طال نحو 17500 منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

كاميرا أمام كل بيت.. خبير أمني يشيد بمبادرة «صدى البلد» لمنع الجريمة

بـ شوكة طعام.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة لوالدتها العجوز داخل شقتهم بالمرج

بعثة منتخب مصر تطير إلى الجابون لخوض تصفيات كأس العالم 2022.. صور

غلق وتشميع مركز "سمكري البني ادمين" بمدينة نصر.. شاهد

إعلان جديد من الكويت بشأن استئناف الطيران مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

المجاعة تضرب إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. والمواطنون ينهبون مستودعات الغذاء "فيديو"

فيديو جراف.. رونالدو كبير هدافي العالم

حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ