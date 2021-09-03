مدرسة شاملة .. أحمد حسن يتذكر محمود الجوهري بكلمات مؤثرة

علق الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم المنتخب المصري السابق، علي ذكرى رحيل اسطورة الكرة المصرية محمود الجوهري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب أحمد حسن : «في حياتي منح من الله في صورة أشخاص يظل الراحل العظيم محمود الجوهري من أبرزهم فقد كان الراحل مدرسة شاملة تعلمت فيها الكثير والكثير أنا وغيري ممن حظوا بشرف العمل والتعلم منه فكان مقاتلا وناصحا .. حب ما تعمل حتى تصل إلى ما تتمنى.. رحم الله خالد الذكر دائماً الكابتن الجوهري».

وتحل اليوم 3 سبتمبر الذكرى الـ 9 لرحيله، حيث رحل عن عالمنا عام 2012 عقب صراع مع المرض لإصابته بـ جلطة دماغية.

محمود الجوهري سلسلة من الإنجازات والبطولات

وبدأ الجوهري مشواره التدريبي في النادي الأهلي عن طريق قيادي فرق الناشئين، كما عمل عقب ذلك كمدرب مساعد تحت قيادة عبده صالح الوحش.





في الفترة من 1977 لـ 1981 تولي منصب المدرب المساعد في اتحاد جدة السعودي قبل أن يصبح المدير الفني للفريق موسمي 1981 و1982.

وفي موسم 1982 تولي رسميا قيادة الفريق الأول لـ الأهلي وتوج بـ أول بطولة قارية للفريق وهو دوري أبطال أفريقيا موسم 82 كما نجح في الفوز بلقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الكأس، إضافة لـ كأس مصر عامي 1983 و1984.

تولى في الفترة من 1984 لـ 1988 فرق الشارقة والأهلي، وفي موسم 1988 تولي منصب المدير الفني للمنتخب الاول حيث قاد الفراعنة لـ نهائيات كأس العالم 1990 للمرة الثانية في تاريخ المنتخب.

عاد الجوهري لتولي قيادة المنتخب موسم 1991 لـ 1993 حيث توج المنتخب بـ النسخة السادسة من كأس العرب في 1992 بسوريا، بعد الفوز في المباراة النهائية على السعودية بنتيجة (3-2).

وفي موسم 1993 تولى الجوهري قيادة الزمالك ليكون أول مدرب يقرد قطبي الكرة المصري حيث حقق مع الزمالك بطولة افريقيا للأندية موسم 93، إضافة لـ السوبر الأفريقي 1994 بعد الفوز على الأهلي (1-0).

وفي موسم 1995 قاد الجوهري فريق الوحدة الإماراتي.



وفي موسم 1996 قاد الجنرال منتخب عمان في كأس الخليج عام 1996، وعاد الجوهري مرة أخرى لـ قيادة المنتخب في مارس 1997 عقب بداية متعثرة خلال تصفيات كأس العالم 1998، لكنه لم ينجح في التأهل.