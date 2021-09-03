في ذكرى وفاته..."الجنرال " محمود الجوهري سلسلة من الإنجازات والبطولات

“ الجنرال ” هو لقب اسطوره الكرة المصرية محمود الجوهري والذي حقق مسيرة من الإنجازات لا تصدق حيث أنه أول مدرب قاد الأهلي والزمالك والمنتخب الأول .

وتحل اليوم 3 سبتمبر الذكري الـ 9 لرحيله اليوم حيث رحل عن عالمنا هام 2012 عقب صراع مع المرض لإصابته بـ جلطة دماغية.

وبدأ الجوهري مشواره التدريبي في النادي الأهلي عن طريق قيادى فرق الناشئين، كما عمل عقب ذلك كمدرب مساعد تحت قيادة عبده صالح الوحش.



في الفترة من 1977 لـ 1981 تولي منصب المدرب المساعد في اتحاد جدة السعودي قبل أن يصبح المدير الفني للفريق موسمي 1981 و1982.

وفي موسم 1982 تولي رسميا قيادة الفريق الأول لـ الأهلي وتوج بـ أول بطولة قارية للفريق وهو دوري أبطال أفريقيا موسم 82 كما نجح في الفوز بلقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الكأس، إضافة لـ كأس مصر عامي 1983 و1984.

تولى في الفترة من 1984 لـ 1988 فرق الشارقة والأهلي، وفي موسم 1988 تولي منصب المدير الفني للمنتخب الاول حيث قاد الفراعنة لـ نهائيات كأس العالم 1990 للمرة الثانية في تاريخ المنتخب.

عاد الجوهري لتولي قيادة المنتخب موسم 1991 لـ 1993 حيث توج المنتخب بـ النسخة السادسة من كأس العرب في 1992 بسوريا، بعد الفوز في المباراة النهائية على السعودية بنتيجة (3-2).

وفي موسم 1993 تولى الجوهري قيادة الزمالك ليكون أول مدرب يقرد قطبي الكرة المصري حيث حقق مع الزمالك بطولة افريقيا للاندية موسم 93 بالاضافة لـ السوبر الأفريقي 1994 بعد الفوز على الأهلي (1-0).

وفي موسم 1995 قاد الجوهري فريق الوحدة الإماراتي.



وفي موسم 1996 قاد الجنرال منتخب عمان في كأس الخليج عام 1996، وعاد الجوهري مرة أخرى لـ قيادة المنتخب في مارس 1997 عقب بداية متعثرة خلال تصفيات كأس العالم 1998، لكنه لم ينجح في التأهل.

وتوج المنتخب بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 والتي أقيمت في بوركينا فاسو.

وفي موسم 2001 لـ 2007 أنهى جنرال الكرة المصرية مشواره التدريبي مع منتخب الأردن الذي انضم إليه في 2002 حيث قاد المنتخب للتأهل إلى كأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه بالاضافة لـ المربع الذهبي في كأس الأمم الآسيوية.

وحصل مع منتخب الأردن على المركز الثالث في البطولة العربية، والحصول على وصيف كأس غرب آسيا