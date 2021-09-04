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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول يتألق مع منتخب بلاده.. والجمهور: نجم المباراة

صدى البلد

شارك نجم منتخب تونس والنادي الأهلي، علي معلول صورا من أحداث مباراة منتخب تونس أمام منتخب غينيا الاستوائية، وذلك عبر حسابه الشخصي على الانستجرام، وتعد المباراة ضمن تصفيات كأس العالم، والتي انتهت بالفوز بثلاثية نظيفة لتونس.

 

استهل منتخب تونس مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بفوزه على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

 

افتتح ديلان برون التسجيل لنسور قرطاج في الدقيقة 54، أعقبه إلياس السخيري بالهدف الثاني في الدقيقة 78.

 

وسجل وهبي الخذري الهدف الثالث للتوانسة في الدقيقة 89 من ضربة جزاء مؤكدًا انتصار منتخب بلاده في المباراة.

 

وشارك علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي في المباراة كاملة، فيما لعب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك كبديل منذ الدقيقة 68.

 

وبتلك النتيجة، تحصل منتخب تونس على أول 3 نقاط وضعته في صدارة ترتيب المجموعة الثانية.

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