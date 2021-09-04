أشرف عقبة: السيطرة على فيروس كورونا يمكن في حالة واحدة

قال أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن ظهور تحورات وسلالات جديدة من فيروس كورونا أمر متوقع للغاية، ولهذا يجب على الكل الحصول على لقاح كورونا، لوقف تلك التحورات.



وكشف "أشرف عقبة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن منظمة الصحة العاليمة تسعى الآن مع شركات الادوية لإنتاج دواء خاص لفيروس كورونا، مسترسلا: فكرة وجود دواء مع اللقاحات سيمكنا من السيطرة بشكل أكبر على كورونا.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، حتى بعد الحصول على لقاح كورونا.

وفيما يخص متلازمة ما بعد كورونا، أوضح أن أعراضه تختلف من شخص إلى آخر، مسترسلا: الأعراض أحيانا تكون نفسية وآخرى له علاقة بالفيروس والأجسام المضادة الناتجة عن الإصابة.



