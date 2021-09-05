الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن إنجازات صندوق " تحيا مصر "

شهدت احتفالية " أبواب الخير " بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن إنجازات صندوق " تحيا مصر " ، والذي تحول لكيان كبير لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري ، من كافة الجوانب .

وشمل الفيلم على توضيح لعدد كبير من برامج التكافل الاجتماعي ، وانجازات الصندوق في كافة المبادرات الرئاسية .

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

