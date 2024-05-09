أخبار الفن| يسرا تنعى والدة كريم عبد العزيز.. ظهور محمد عبده بعد إصابته بالسرطان

يسرا تنعى والدة كريم عبد العزيز.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ظهور محمد عبده بعد إصابته بالسرطان، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في مدينة اسطنبول التركية يوم 13 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

كرم المعهد العالى للفنون المسرحية، مساء أمس الأربعاء، الأستاذ الدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة قطاع الإنتاج الثقافي الأسبق.

حرصت الفنانة كندة علوش، على نعي والدة الفنان كريم عبد العزيز -عبر حسابها الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا- التي وافتها المنية أمس الأربعاء 8 مايو، بعد صراع مع المرض.

يستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء حفل غنائي في مركز إسطنبول للمؤتمرات في دولة تركيا يوم 29 يونيو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ماجد المهندس، في تركيا، التذاكر للجمهور، وتنقسم للفئات السعرية التالية: (70 دولار أمريكي، 145 دولار أمريكي، 395 دولار أمريكي، 595 دولار أمريكي، 995 دولار أمريكي).

حرصت الفنانة يسرا، على نعي والدة الفنان كريم عبد العزيز، من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وذلك بعدما وافتها المنية أمس الأربعاء 8 مايو.

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي لها مدينة إسطنبول التركية، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

حفل شيرين عبد الوهاب، يعد الأول لها في مدينة إسطنبول، وينتظر أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر الحفل للجمهور.

ظهر الفنان محمد عبده، في مقطع فيديو قصير، وهو يبارك لـ نجل سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد زفافه، وذلك كأول ظهور له بعد إعلان إصابته بالسرطان.