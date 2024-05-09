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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلاً غنائيا في إسطنبول.. 3 أغسطس

حفل شيرين عبد الوهاب
حفل شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي لها مدينة إسطنبول التركية، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف. 

حفل شيرين عبد الوهاب، يعد الأول لها في مدينة إسطنبول، وينتظر أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر الحفل للجمهور. 

حفل شيرين عبد الوهاب 

 

أغاني شيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرحت أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم الدهب، يوم 8 فبراير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية الدهب لـ شيرين عبد الوهاب، من كلمات: تامر حسين، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: توما.

 

حفل شيرين في الكويت

من جهة أخرى، كشفت شيرين عبد الوهاب عن رأيها فى حفل الكويت الذى احيته منذ أيام قليلة والذى لقى نجاحا كبيرا واثارت فيه حالة من الجدل بسبب بكاؤها.

وقالت شيرين عبد الوهاب : أنا لما بغنى في أي بلد بحس إني صوت البلد اللي بغنيلها، وده شرف كبير لو تسمحلي الناس أنا اديه لنفسي.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن أعماله الجديدة قائلة : في أغاني معمولة لكن شركة روتانا المفروض اللي تنزلها ومش عارفه هتنزلها ولا ومعرفش موقفين الدنيا ليه، وكمان في 3 أغاني تانين جاهزين.

وقد دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى نوبة بكاء هيسترية ، وذلك خلال حفلها فى دولة الكويت ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية .

ولم تسطيع الفنانة شيرين عبد الوهاب ان تتمالك دموعها اثناء آدائها أغنية “ كدا يا قلبي ” ، وهو ما جعل الجمهور يرد عليها : " دموعك غالية ".

وكانت أحيت شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا بدولة الكويت، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا ، وقدمت فيه عدد كبير من اغانيها .

وخلال الحفل ردت شيرين عبد الوهاب علي تلقيبها بصوت مصر قائلة : النهاردة انا صوت الكويت ، انا بحس أني صوت كل بلد بغنيلها .

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