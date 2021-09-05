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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة : منطقة الأعمال المركزية علامة مميزة |فيديو

منطقة الأعمال المركزية
منطقة الأعمال المركزية

قال المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية العاصمة الادارية الجديدة، إن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد من أهم المناطق بالعاصمة وعلامة مميزة للعاصمة بالكامل و تقام المنطقة على مساحة 140 فداناً و ينفذ فيها 20 برجاً سكنياً يتوسطهم البرج الأيقونى بارتفاع 384 مترًا وهو أعلى برج فى أفريقيا.

 

وأضاف  الشربينى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة dmc ، أن البرج الأيقونة الأعلى فى العاصمة الإدارية مكون من 87 دورًا لأنشطة مختلفة ما بين السكنى والإدارى و السياحى والفندقى و الخدمى .

 

وأوضح  رئيس جهاز تنمية العاصمة الادارية الجديدة،  أن الـ 19 برجًا الأخرى تتضمن مجموعة من الأبراج السكنية والإدارية ومجموعة أخرى فندقية و يحتوى كل برج منها على منطقة تجارية و تكون التعاملات فى الدور الأرضى والأول.

 

وأكد أن الهيكل الخرسانى للبرج الأيقونى تم الانتهاء منه بالكامل و تم البدء فى أعمال التشطيبات الخاصة بالواجهات ، أما الأبراج الأخرى تم الانتهاء من 78% من الهيكل الخرسانى الخاص بهم وجار التشطيبات الخارجية فيهم تقريبا حوالى 3 أبراج .

 

وتابع: تم البدء فى أعمال التشطيبات الداخلية لبعض الأبراج التى سوف يتم تسليمها مثل الأبراج السكنية، مشيرًا إلى أن منطقة الأعمال المركزية تتضمن مجموعة من الأنشطة المختلفة و تستوعب مجموعة استثمارات ضخمة سواء سكنية أو فندقية او خدمية و سياحية مؤكدا أنه يتم الترويج لتلك المنطقة مع إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الإسكان سواء داخل مصر أو خارجها.

العاصمة الإدارية الجديدة البرج الأيقوني الأبراج السكنية منطقة تجارية وزارة الاسكان

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