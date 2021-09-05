رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة : منطقة الأعمال المركزية علامة مميزة |فيديو

قال المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية العاصمة الادارية الجديدة، إن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد من أهم المناطق بالعاصمة وعلامة مميزة للعاصمة بالكامل و تقام المنطقة على مساحة 140 فداناً و ينفذ فيها 20 برجاً سكنياً يتوسطهم البرج الأيقونى بارتفاع 384 مترًا وهو أعلى برج فى أفريقيا.

وأضاف الشربينى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة dmc ، أن البرج الأيقونة الأعلى فى العاصمة الإدارية مكون من 87 دورًا لأنشطة مختلفة ما بين السكنى والإدارى و السياحى والفندقى و الخدمى .

وأوضح رئيس جهاز تنمية العاصمة الادارية الجديدة، أن الـ 19 برجًا الأخرى تتضمن مجموعة من الأبراج السكنية والإدارية ومجموعة أخرى فندقية و يحتوى كل برج منها على منطقة تجارية و تكون التعاملات فى الدور الأرضى والأول.

وأكد أن الهيكل الخرسانى للبرج الأيقونى تم الانتهاء منه بالكامل و تم البدء فى أعمال التشطيبات الخاصة بالواجهات ، أما الأبراج الأخرى تم الانتهاء من 78% من الهيكل الخرسانى الخاص بهم وجار التشطيبات الخارجية فيهم تقريبا حوالى 3 أبراج .

وتابع: تم البدء فى أعمال التشطيبات الداخلية لبعض الأبراج التى سوف يتم تسليمها مثل الأبراج السكنية، مشيرًا إلى أن منطقة الأعمال المركزية تتضمن مجموعة من الأنشطة المختلفة و تستوعب مجموعة استثمارات ضخمة سواء سكنية أو فندقية او خدمية و سياحية مؤكدا أنه يتم الترويج لتلك المنطقة مع إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الإسكان سواء داخل مصر أو خارجها.