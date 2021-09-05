تحيا مصر: الصندوق اقتحم موسوعة جينيس للعام الثاني على التوالي

قال محمد مختار، المتحدث بأسم صندوق تحيا مصر،أن فكرة الرئيس السيسي بتأسيس كيان وصندوق تحيا مصر، لدعم الدولة، أتت بثمارها.

وأضاف محمد مختار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الصندوق للعام الثاني على التوالي يحقق أرقاما قياسية بموسوعة جينيس، وكانت بمثابة تحدي وصول الخير لمستحقيه.

أكبر قافلة في العالم

وتابع محمد مختار، أن أكبر قافلة في العالم ستصل بعد ساعات قليلة، مؤكدا أن هناك 1000 سيارة تتحرك لـ 27 محافظة.

وأشار مختار إلى أن، أن دور الصندوق لا يقتصر على توفير الحماية الاجتماعية وإنما يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والرعاية الصحية