سكان المريوطية فيصل في الجيزة يستغيثون من احتلال المقاهي لنهر الطريق

استغاث سكان المريوطية فيصل فى محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد".



ويقول عصام حمزة أحد الأهالى فى رسالته: حالة من الهرج والمرج والضوضاء غاية فى الصعوبة والفوضى تخيم على المنطقة، بالإضافة لشاشات العرض ومكبرات الصوت والأغاني والموسيقى حيث تحتل المقاهى الأرصفة وتشغل الطريق والتى تعمل ليلا ونهارًا – حسب قوله إن معظم المقاهى بدون تراخيص وتقدمنا بشكاوى عديدة للمسئولين دون جدوى، مؤكدا أن هذه المقاهى تظل مفتوحة حتى الساعات الأولى من الصباح الأمر الذى يتسبب فى إزعاج كبير.

وأضاف: "نعانى أشد المعاناة من تسكع الشباب على المقاهى وعدم احترام حرمة الطريق وتبجح أصحاب تلك المقاهى التى يسمونها كافيتريا، فكل صاحب مقهى لا يكتفى باستغلال المساحة التى أمامه فقط بل يأخذ الجهة المقابلة له أيضًا، وكأن كل بلطجى يفعل ما يحلو له دون رادع".

وأشار إلى عدم الإغلاق في المواعيد المحددة، والسهر حتى منتصف الليل، مما يؤدى لتجمعات شباب من خارج المنطقة، وسلوكيات غريبة تضر بأسرنا.

وناشد المسئولين بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن لوضع حد لهذه المأساة التى يعيش فيها الأهالى ، مطالبا بضرورة حل هذه المشكلة التى لا تنتهى.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائمًا على خدمة المواطن أولاً من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويُناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوّه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع مُتطلباتهم والرد على شكاواهم.