إضافة إلى السلع الغذائية|قافلة صندوق تحيا مصر بالفيوم: تزويج وتجهيز 10 عرائس

قالت مي الدهشورى، منسقة قافلة صندوق تحيا مصر بالفيوم، إن قافلة تحيا مصر تعتبر أكبر قافلة إنسانية تمت بناء على العمل الخيرى.

وأضافت مي الدهشورى خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قافلة تحيا مصر تدعم 5 ملايين أسرة أولي بالرعاية، موضحة أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم التعاون مع وزارة التضامن والصحة و18 مؤسسة مع المجتمع المدني.

وتابعت أنه تم وصول حوالي 24 مقطورة بالفيوم محملة بالمواد الغذائية فى حدود 48 ألف كرتونة موزعة على مؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع المجتمع المدني.

وأشارت إلى أنه سيتم تزويج عشر عرائس، حيث إنه تم تجهيزهن بالكامل بالأجهزة الكهربائية وغيرها وتم عمل بحث حالة للعرائس المحتاجة.