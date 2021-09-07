القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير وبائع لاتجارهما في النقد الأجنبي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير وبائع، لاتجارهم في النقد الأجنبي بطرق غير شرعية.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين بالمحضر رقم 3 أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة شرق الدلتا يتضمن ضبط كل من أحمد.م.س. (53 سنة-صاحب مكتب استيراد وتصدير)، بالسنبلاوين مقيم منطقة حي الحوال 294565 جنيها مصريا، و84500 دولارا أمريكيا، وهاتف محمول، وآلة حاسبة، ورمضان.ج.أ. (55 سنة-بائع بشركة بيع المصنوعات سابقا)، مقيم بمركز سنورس الفيوم وبحوزته 105000 جنيها مصريا، 6600 دولارا أمريكيا وهاتف محمول، وذلك حال تواجدهما بالمكتب الخاص بالأول، وذلك لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء.

بمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيد المحضر برقم 17770 جنح مركز السنبلاوين، وجار العرض علي النيابة العامة.