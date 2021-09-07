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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير وبائع لاتجارهما في النقد الأجنبي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير وبائع، لاتجارهم في النقد الأجنبي بطرق غير شرعية.

 

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين بالمحضر رقم 3 أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة شرق الدلتا يتضمن ضبط كل من أحمد.م.س. (53 سنة-صاحب مكتب استيراد وتصدير)، بالسنبلاوين مقيم منطقة حي الحوال 294565 جنيها مصريا، و84500 دولارا أمريكيا، وهاتف محمول، وآلة حاسبة، ورمضان.ج.أ. (55 سنة-بائع بشركة بيع المصنوعات سابقا)، مقيم بمركز سنورس الفيوم وبحوزته  105000 جنيها مصريا، 6600 دولارا أمريكيا وهاتف محمول، وذلك حال تواجدهما بالمكتب الخاص بالأول، وذلك لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء.

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بمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيد المحضر برقم 17770 جنح مركز السنبلاوين، وجار العرض علي النيابة العامة.

النيابة امن الدقهلية استيراد مديرية أمن الدقهلية السوق السوداء السنبلاوين النيابة العامة الأجهزة الامنية النقد الأجنبي مركز السنبلاوين استيراد وتصدير نيابة العامة بمديرية أمن الدقهلية مركز سنورس إعترفا بإرتكاب الواقعة غير شرعي ت الأجهزة الأمنية شرطة السنبلاوين إرتكاب الواقعة مباحث الدقهلية اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية لأجهزة الأمنية

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