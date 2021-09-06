استشاري: إصلاح العمليات الفاشلة من أصعب الجراحات.. فيديو

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة، إن الوزن الكبير عقبة كبيرة صحيا، وقد يعوق التنفس أثناء النوم، بسبب تراكم الدهون في الحلق، كما أنه يؤثر على المفاصل.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة ، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عملية تكميم المعدة تعتبر من العمليات السهلة التي من الممكن إجرائها بصورة محكمة وبسيطة، وتجرى من خلال المناظير الدقيقة الصغيرة عن طريق 3 فتحات صغيرة جدًا، في إطار الحفاظ على الشكل الجمالي للجسم.

وأضاف أن جراحات إصلاح العمليات الفاشلة تعد أصعب من عمليات جراحة السمنة، وفي حاجة إلى طبيب خبير وفريق ماهر، مشيرًا إلى أن لا يتم إزالة الدهون أثناء عمليات جراحة السمنة ، ولكن بعد إجراء العملية تختفي هذه الدهون بالتدريج .

بالفيديو. استشاري: تكميم المعدة من العمليات الفعالة في انقاص الوزن



قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة، إن عملية تكميم المعدة من العمليات الفعالة في انقاص الوزن، وفي حاجة إلى امكانيات عالية جدًا، من خلال التحضير على أعلى مستوى سواء من خلال أجهزة البينج او الفريق الطبي الذي على دراية كبيرة بالأوزان الضخمة.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة ، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مريض السمنة المفرطة يجب أن تجرى بأحدث الأجهزة للوصول إلى أفضل نتيجة، مشيرًا إلى أن ضرورة الأخذ بالأسباب للقيام بإجراء عمليات السمنة على أفضل صورة، وهذا يكون من خلال التحضيرات ما قبل العملية، والأجهزة الطبيبة، والفريق الطبي.

وأضاف استشاري جراحة السمنة، أن العودة للعمل يكون بعد يوم من إجراء عملية تحويل المسار، لافتَا إلى ان تجرى من خلال فتاحت صغيرة للغاية، وبالمنظار.