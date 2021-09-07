بولندا تسجل 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا وجزر فيجي 160 إصابة

أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى 2 مليون و891 ألفًا و74 حالة.



وأضافت الوزارة - وفقًا لصحيفة (بولندا ان) الإلكترونية اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 75 ألفا و392 حالة، بينما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد 2 مليون و657 ألفا و702 حالة.



وعلى صعيد آخر، سجلت جزر فيجي اليوم 160 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات 48 ألفا و153 حالة.