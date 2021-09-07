عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تسجل 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا وجزر فيجي 160 إصابة

بولندا تسجل 406 إصابات
بولندا تسجل 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى 2 مليون و891 ألفًا و74 حالة.


وأضافت الوزارة - وفقًا لصحيفة (بولندا ان) الإلكترونية اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 75 ألفا و392 حالة، بينما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد 2 مليون و657 ألفا و702 حالة.


وعلى صعيد آخر، سجلت جزر فيجي اليوم 160 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات 48 ألفا و153 حالة.

كورونا وزارة الصحة بولندا جزر فيجي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتفقد منطقة جونة حوض البترول بميناء الإسكندرية |شاهد

هل خروج المني عند قضاء الحاجة أو الاستنجاء يوجب الغسل؟.. الإفتاء تجيب

الكرملين يكشف موقف موسكو من الاعتراف بـ طالبان

ضوابط وآليات تسوية المنازعات الرياضية بـ القانون الجديد..تعرف عليها

انتهت.. التفاصيل الكاملة لرحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

وزيرة البيئة: انطلاق المنظومة الجديدة للنظافة جاء بتوجيهات رئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي: عاملين ميكنة كاملة لكل إجراءات صرف الضرائب والجمارك|فيديو

بيان عاجل من السلطات السعودية بشأن أداء العمرة والصلاة بالحرمين

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

مفيش أمل.. شوبير يعلن فشل عودة حمدي النقاز لـ الزمالك

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

أخبار الزمالك.. تصريح صادم عن ساسي.. وصفقه جديدة للطائرة..وعرض جديد لـ عواد

بعد رحيله عن المصري .. على ماهر مديرا فنيا لـ نادي فيوتشر رسميا

أنا مش عايز أشتغل سياسة تاني.. تصريحات نارية لـ خالد يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

فيديو

فيديو جراف..الأعلي للإعلام : ضوابط جديدة تمنع ترويج منتجات طبية غير مرخصة

فيديوجراف| بعد فرار 6 فلسطينيين منه.. معلومات عن سجن جلبوع الأشد تحصينا

فيديوجراف.. أبرزهم شادية وتحية كاريوكا.. نجوم ساهموا في أعمال الخير

فيديوجراف.. أكبر قافلة للخير.. مصر تحصد 3 أرقام قياسية في العمل الخيري

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

اﻟﻤﺰﻳﺪ