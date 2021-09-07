فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

كشفت إيمان الحصري تطورات حالتها الصحية، بعد وصولها إلى ألمانيا ، تمهيدا لإجراء جراحة جديدة هناك.

وأجرت إيمان الحصري مؤخرا بعض الفحوصات الطبية حتي يستطيع الأطباء المعالجين لها معرفة كل التفاصيل والوقوف عند كل كبيرة وصغيرة في حالتها ومن ثم إجراء عملية جراحية.

وتحدد نتيجة الفحوصات الطبية موعد إجراء إيمان الحصري للعملية ، حيث أنها لن تفضل العودة إلى مصر إلا بعد الاطمئنان على حالتها بالكامل.

وتقدمت إيمان الحصري قبل سفرها ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب المتسبب في تدهور حالتها الصحية وما حدث لها من مضاعفات أدى إلى إجرائها خمس عمليات جراحية .

أول ظهور

ما يقرب من ثلاثة أشهر، غابت فيها الإعلامية إيمان الحصري عن الشاشة بسبب وعكة صحية مفاجئة تعرضت لها، وكان اختفائها محل استفهام لدى متابعيها وزملائها، خاصة مع عدم الإفصاح عن مرض إيمان الحصري وسر ما تعانيه من أزمات صحية جعلتها تجري عمليات جراحية عديدة بشكل متتالي في وقت قصير.

وخلال الأشهر الماضية لم تعلق إيمان الحصري تماماً على أزمتها الصحية، وبعد فترة طويلة قررت اليوم طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، وكتبت منشورا على حسابها على فيسبوك، وقالت إيمان الحصري :" أول مرة أكون قادرة اكتب على فيس بوك من شهور .. والله مش عارفة أقولكم ايه علي كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي.. ناس كتير اوي نفسي أكلمها و أقولها شكرًا”.

وأضافت إيمان الحصري :" شكرا بجد .. حبكم و مساعدتكم و دعائكم و مشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت ومازالت بتهون عليه.. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي علي خير لأن الحقيقة مازلت فيها لسه مخرجتش.. ولسه محتاجه دعواتكم".

إيمان الحصري لم تفصح عن سبب مرضها ، لكنها غابت بشكل مفاجئ وقيل أنها كانت تجري عملية جراحية فتعرضت لمضاعفات خطيرة وأجرت بعدها 7 عمليات.

وللمزيد حول حالة الإعلامية إيمان الحصري .. تابع الفيديو جراف التالي: