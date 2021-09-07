فودة يكرم 33 مدير مدرسة والطلاب الحاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 33 مديرًا للمدارس الثانوية العامة، والفنية، والأزهرية، التي تفوق منها الطلاب وحصلوا على مراكز على مستوى المحافظة، بواقع 11 مدير مدرسة ثانوية عامة، و 6 مديرين من المدارس الفنية بمختلف أقسامها، و 8 مديرين من المعاهد الأزهرية.

بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه يحرص على مكافأة المتميزين في عملهم، ودعم والتحفيز جميع العاملين بكافة القطاعات على النهوض في مجال عملهم.



وقدم المحافظ الشكر لجميع العاملين في مجال التعليم بالمحافظة، لكونهم استطاعوا خلال الفترة الماضية على النهوض بالتعليم خالصة داخل الوديان والقرى.

كما كرم المحافظ 7 طلاب من الحاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية في المسابقات الثقافية والفنية، والرياضية.

وقال المحافظ " إنني أصبحت أشعر بالفخر لكون أبناء جنوب سيناء يمثلون المحافظة في كافة المحافل، و يحصدون مراكز متقدمة على مستوى المحافظة في كافة المجالات.

وكرم محافظ جنوب سيناء ثلاثة من أبناء المحافظة الفائزين في مهرجان " TAlent بالعربي الموسم الاول" الذي اقيم بوزارة الشباب والرياضة مساء الثلاثاء الماضي، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمحافظين.

كما أثنى المحافظ علي دور مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة موجهاُ الشكر لمحمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة وجميع العاملين معه لتحقيقهم التفوق والمراكز العليا في المهرجان وقام بتكريمه وإهدائه شهادة تقدير.. وأعلن المحافظ رعايته لكافة المواهب من أبناء المحافظة، في كافة المجالات.

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