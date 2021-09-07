المالية تكشف تفاصيل الانتهاء من مشروع الميكنة الإلكترونية للإجراءات الجمركية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا نعمل على مشروع ميكنة الإجراءات الجمركية منذ 3 سنين وسيتم الانتهاء منها خلال الـ 3 أشهر القادمة.

وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه يتم التطوير في 12 ميناء ومن ضمنها ميناء القاهرة الجوي وميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بور سعيد و ميناء الإسكندرية و ميناء الدخيلة و دمياط و العين السخنة و غيرها.

وأوضح وزير المالية، أن هدفنا هو تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح مصر واجهة عالمية للتجارة، منوها بأن الاقتصاد المصري أصبح قادراً على مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع المالية.

وأكد أن المنظومة الجمركية تعمل على تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحوكمة الإجراءات الجمركية و تقليص زمن الإفراج و تحديد المواد المستوردة وفق احتياج السوق المحلي.

وأضاف أن الدولة تسعى كى تصبح مصر من أقوى 25 دولة حول العالم في مجال الموانئ البحرية و تسعى لتطوير الموانئ البرية لتقديم خدمة جمركية مميزة للمساهمة في زيادة الاقتصاد المصري.