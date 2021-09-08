حكم دخول المسجد للحائض للتعلم.. ورأي المذاهب الأربعة

حكم دخول المسجد للحائض ، أجاب الأزهر الشرف على حكم دخول المسجد للحائض، منوها أنه يحرم على المرأة الحائض دخول المسجد مطلقا لأن المسجد طاهر ولكن بعد طهرها يجوز لها الدخول.

حكم دخول الحائض مصلى النساء

وذكر الأزهر الشريف، أن الحائض إذا أرادت سماع الخطبة أو الحديث والتأمين مع الدعاء، فلها أن تفعل ذلك ولكن بتواجدها فى محيط المسجد وعدم دخوله، فهناك المكبرات الصوتية تسمع من هم حول المسجد بشكل واضح.

حكم مكث الحائض في المسجد للتعلم



وأكد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز دخول الحائض المسجد حتى لو كان للاستماع إلى دروس علم.

واستشهد خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك بحديث النبي حيث قال صلى الله عليه وسلم «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ».

وأضاف أمين الفتوى أننا نستنتج من هذا الحديث حرمة دخول الحائض للمسجد وعليها أن تسمع إلى الدرس بأى طريقة أخرى كأن يسجله أحد لها أو ما شابه.



حكم دخول الحائض المسجد دار الإفتاء



تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، تقول صاحبته: "هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد بغرض سماع العلم، علمًا أن المكان الذي يلقى فيه درس النساء مكان ملحق بالمسجد؟ وما حكم حضورها إن كانت هي من تلقي الدرس على السيدات؟".

وأجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، على السائلة قائلًا: "لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيلٍ حتى ولو كان دخولها للاستماع إلى دروس العلم أو حفظ القرآن".

واستشهد "جمعة" في فتواه بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [سورة النساء: الآية 43]، مبينًا أن الحائض أشد من الجُنُب من ناحية الحدث؛ لأن الجُنُب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمستمرة في حَدَثِهَا إلى انقطاع حيضها.

واستند أيضًا إلى ما ورد في الحديث: «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ»، رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في "التاريخ الكبير"، مشيرًا إلى أنه وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف وأهل المذاهب الأربعة.

حكم دخول الحائض المسجد في المذاهب الأربعة



وتابع: "بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [... وقوم أباحوا ذلك -أي دخول الحائض المسجد- للجميع -أي للمقيم والعابر-، ومنهم داود -أي الظاهري- وأصحابه].

وواصل أن المجيزين لذلك هم الظاهرية، ورأيُهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.

واختتم أنه إذا كان المكان الذي تلقى فيه دروس العلم ملحقًا بالمسجد وليس منه فإن للحائض أن تدخله دارسةً أو مُدَرِّسةً ولا يكون له حكم المسجد حينئذٍ.

حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم



قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجرده من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتا إلى أن مس المصحف حرام ولا يجوز للحائض.

وأضاف "العجمي" في إجابته عن سؤال مضمونه "حكم قراءة القرآن للحائض؟"، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعا لكنه لا يجوز لها مس المصحف.

وأوضح أمين الفتوى، أن في مثل هذه الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء فأن الخروج من الخلاف مستحب، مشيرا إلى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ الي المصاحف الرقيمة الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل اخرى.



اداب زيارة المسجد النبوي للنساء



أولًا: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المسجد النبوي وتذهب إليه بقصد الزيارة، لما رواه ابْنَ عُمَرَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ»، ثانيًا: ينبغي للمرأة المسلم أن تبتغي بكل عمل وجه الله تعالى، فلتحرص أن يكون حظها من الخروج إلى المسجد هو الأجر والثواب لا الإثم والعقاب، قال تعالى: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء» (سورة البينة: 5)، وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ».

ثالثًا: إذا ذهبت المراة إلى المسجد النبوي عليها أن تستر عورتها وهي جميع بدنها ماعد الوجه والكفين، وأن ترتدي ملابس فضافضة لا تصف ولا تشف ولا تحدد معالم جسدها، رابعًا: تجنب أكل الثوم والبصل، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ»، خامسًا: غض البصر، قال تعالى: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ» (سورة النـور: 31)، سادسًا: عدم مزاحمة الرجال في دخول المسجد النبوي والخروج منه.

