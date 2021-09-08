الاسرى الفلسطينون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية يعلنون النفير العام

أعلن الاسرى الفلسطينون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي النفير العام، والتمرد على جميع قوانين إدارة السجون، في حال استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم.

جاء ذلك وفق ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التي أشارت إلى أن "مشاورات سريعة حدثت بين قادة الحركة في السجون والمعتقلات، وأنه تم الاتفاق على التصدي لهجمات وحدات القمع الخاصة وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق".

وأكدت الهيئة أنه "لن يتم الخضوع لهذه الممارسات العنصرية الحاقدة، النابعة من الفشل العسكري والسقوط الأمني لحكومة الاحتلال وسجن "جلبوع" تحديدا".

وبحسب وسائل إعلام أوضحت الهيئة أن "حكومة الاحتلال وأجهزتها تعمل على التغطية على فشلها وانكسارها أمام الإرادة الصلبة للأسرى الفلسطينيين، من خلال هجمة شرسة على الأسرى داخل السجون والمعتقلات، وعلى أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الاقتحامات والاعتقالات، والتي تركزت الليلة الماضية على أسر وعائلات الأسرى الستة الذين خرجوا عنوة من سجن جلبوع"، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته إلى "التحرك الفوري لوضع حد لهذا الجنون الإسرائيلي في التعامل مع أسرانا ومعتقلينا".

ولفتت الهئة إلى ن "استمرار الهجمة على الأسرى والمساس بهم سيشعل كل الساحات داخل السجون وخارجها، وستكون المؤسسات الدولية شريكة في هذه الجريمة في حال لم تتحمل مسؤولياتها، وسيدفع الاحتلال ثمنا حقيقيا على كل ممارساته".

كان نادي الأسير كشف عن عملية قمع واسعة في سجن "ريمون"، يرافقها وحدات من جيش الاحتلال، لتوزيع أسرى الجهاد الإسلامي إلى بقية الغرف داخل السجن.