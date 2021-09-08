محملة بـ300 أسطوانة.. إنقلاب سيارة اسطوانات بوتجاز بالترعة الإبراهيمية في أسيوط

انقلبت سيارة نقل محملة بـ300 اسطوانة بوتاجاز فارغه داخل ترعة الإبراهيمية بمدينة أسيوط، وانتقل رجال الإنقاذ النهرى لسحب السيارة، فيما لم ينتج عن الحادث أى إصابات.



تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة نقل محملة باسطوانة البوتاجاز الفارغة داخل ترعة الإبراهيمية.

على الفور انتقل إلى موقع البلاغ محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط ومأمور قسم شرطة أول أسيوط وقوات الحماية المدنية والمرور.

وبالمعاينة الأولية تبين، سقوط سيارة نقل رقم "4573 ي ط س" محملة بـ 300 اسطوانة بوتاجاز فارغة بالترعة الإبراهيمية أمام بوابة الجامعة البحرية، فيما لم ينتج عن الحادث أى إصابات، وسقوط جزء من الحديد اعلى كوبرى فيصل.

وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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