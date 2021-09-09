بعد التراجع 3 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 9-9-2021

ننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس المتخصص ومحلات بيع المصوغات الذهبية.

سعر الذهب اليوم الخميس 9 - 9 - 2021

شهد سعر جرام الذهب تراجعاً خلال ختام التعاملات بالأمس، حيث انخفض كل جرام ذهب حوالي 3 جنيهات، مع اختلاف الأعيرة، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب حوالي 24 جنيهاً.

سعر الذهب الان

سجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 896 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 821 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 787 جنيها

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 672 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 522 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس نحو 447 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 6272 جنيها بتراجع 24 جنيهاً.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس نحو 896,000 الف جنيه

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.