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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. "الشؤون البلدية" تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي

البلدية
البلدية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة؛ بهدف تحسين تجربة المستفيد.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية أفادت الوزارة أن التحديث الجديد يأتي من خلال إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة «بلدي» في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

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وأكدت على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة «بلدي» من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.


منصة المدينة الرقمية (بلدي) توفر خدمات الرخص الإنشائية رقميًّا، وقد اُعتُمِدَ أكثر من 11,500 مكتب هندسي ومقاول عبر المنصة، بالإضافة إلى أن جميع مراحل البناء حاليا تتم بتطبيق كود البناء السعودي وفق التحديثات المعتمدة لضمان جودة البناء.

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