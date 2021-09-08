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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية لـ صدى البلد: نتوقع تحريك سعر الفائدة بالبنوك 2023

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السندات الدولية سواء خضراء أو يورو بوينت معفاة من الضرائب، لافتاً إلى أنه جارى للتشاور على الطرح القادم ومن المتوقع أن يكون نهاية العام الجاري.

وزير المالية 

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك موجة من ارتفاع المواد الأساسية في العالم مما له أثر على حجم الإنفاق في العالم كله وضخ تريليونات الدولارات مما انعكس على أسعار الفائدة، ويؤثر على التضخم.

وزير المالية 

وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلاً  أنه من المتوقع أن تتحرك أسعار الفائدة في البنوك بحلول 2023 ، منوها بأن التضخم سيكون له تأثير بالطبع على القطاع الخاص.

وزير المالية 

وفى سياق اخر اكد الدكتور محمد معيط  وزير المالية، أن  قانون الصكوك صدر ومازال العمل فى اللائحة التنفيذية قائما ولم يتم الانتهاء منه.
 

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وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يجب أن يكون واضحا أننا نعمل على زيادة اعتمادنا على القطاع الخاص لخلق فرص للعمل ، مؤكدا أنه ليس لدينا بديل اخر، لافتاً إلى أنه سوف يقود القطاع الخاص الاقتصاد في الفترة المقبلة وهو أهم من الحكومة.

الحكومة تدخلت لخلق البيئة المناخية الاقتصادية اللازمة بعد 2011


وأضاف الدكتور محمد معيط  وزير المالية خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي، أنه بعد عام 2011 كان لدينا مشكلات في الغاز والكهرباء والبترول كما أن شبكة المرور والبنية التحتية كانت سيئة جدا ولكن الحكومة تدخلت لخلق البيئة المناخية والاقتصادية اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص.

وأردف الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلاً :" سوف نتحرك تدريجيا تجاه القطاع الخاص لخلق ثقة ملائمة مع قطاع الأعمال وتيسير عمليات الاستثمار والذى كان أمرا هاما بالنسبة لمصر.

وزير المالية 

وكان  الدكتور محمد معيط وزير المالية ، قد أكد  أن الدولة وضعت خططا قوية من أجل توفير فرص العمل وكل القطاعات بها تشهد طفرة حقيقية، مشيرا إلى أن العالم ينظر لحجم التطوير الذي تقوم به الدولة المصرية بهدف تحسين الاقتصاد.


وقال الدكتور معيط ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية مساء اليوم الإثنين، لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي، إن مصر لديها إمكانيات كبيرة وستعود إلى قوتها الاقتصادية قبل جائحة كورونا، مؤكدا أن مصر لم تتوقف عن تحفيز الاقتصاد بالرغم من أزمة كورونا.


وأشار وزير المالية إلى أن مصر نجحت في السيطرة على التضخم رغم الجائحة التي تضرب العالم بقوة، موضحا أن مصر حققت معدلات نمو في ظل جائحة كورونا.


وأوضح أن العالم يشيد بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة فيروس كورونا، مشيدا بالجهود الكبيرة التى بذلت من أجل الحفاظ على الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية.
 

من جهة أخرى، قال الدكتور معيط إن العاملين بالتسويق عبر الإنترنت يتهربون من سداد ضريبة القيمة المضافة والمخالفون الذين لا يسددون ضريبة القيمة المضافة يتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيرا إلى أن البيع بدون فاتورة يعرض أصحاب الشركات لعقوبة تصل إلى خمسة أعوام من السجن.


وأضاف أن الفواتير الإلكترونية تساهم في التصدي للتهرب الضريبي، معلنا أن المستهدف في العالم المالي الحالي تحصيل تريليون جنيه من الضرائب.


في سياق آخر، كشف وزير المالية عن عدم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، مشيرا إلى عمل لائحة استرشادية لقانون البورصة الذي قد أُصدر منذ أكثر من عام.


وأكمل الدكتور معيط :" نستهدف تنشيط البورصة من أجل تحسين الاقتصاد”، مؤكدا أن سلطة وزير المالية لا تملك إصدار القوانين بشكل منفرد.


وتابع، وزير المالية أن مصر لديها عدد كبير من الموانئ على أعلى مستوى، علما بأن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على أسعار المواد الخام في العالم، كما أن الجائحة أثرت على مصر بشكل أقل من دول العالم.

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