عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير البترول: خارطة طريق لتصدير الغاز المصري إلى لبنان في أقرب وقت ممكن

اجتماع وزراء الطاقة
اجتماع وزراء الطاقة في مصر ولبنان وسوريا والأردن

عقد في العاصمة الأردنية عمان، اجتماع وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان والأردن لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى بيروت.

من جانبها، قالت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إن الاجتماع يهدف لوضع خطة عمل لإيصال الغاز للبنان، مؤكدة ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية لتنفيذ الأمر، وهذا يحتاج لوقت كافِ.

سوريا توافق على طلب لبنان بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها

لإيصال الغاز إلى بيروت.. الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء طاقة مصر وسوريا ولبنان

فيما قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مصر تأمل في تصدير الغاز إلى لبنان "في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا وضع خارطة طريق مع وزراء الطاقة في لبنان والأردن وسوريا لإيصال الغاز لبيروت من القاهرة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، اتفق وزراء الطاقة في الأردن وسوريا ولبنان ومصر على خارطة طريق لتزويد بيروت بالغاز المصري، كما اتفقوا على بحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء، فضلًا عن إحياء خط الغاز العربي.

وجاء الاجتماع بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.

ووافقت سوريا في وقت سابق، على طلب لبنان السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها إلى لبنان، وذلك للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة التي تعاني منها بيروت منذ أشهر.

وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت في أغسطس الماضي، أن الإدارة الأمريكية قررت مساعدة البلاد على توفير الكهرباء من خلال خطة تشمل الأردن ومصر والبنك الدولي وسوريا.

وحسب ما ذكرته الرئاسة اللبنانية، تلقى الرئيس ميشال عون، اتصالا هاتفيا من السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، أبلغته قرار إدارة واشنطن بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري.

وأضافت شيا، أنه سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان.

ولفتت إلى أن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.
 

طارق الملا تصدير الغاز إلى لبنان وزراء الطاقة اجتماع وزراء الطاقة مصر سوريا لبنان

ترشيحاتنا

توتر في السجون الإسرائيلية ..وأسرى فلسطينيون يلوحون بخطوات تصعيدية

نائب الأمين العام للأمم المتحدة: «Egypt ICF» يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة

حقيقة اقتحام ضابط شرطة لمنزل رجل مسن والتعدى عليه بالإسكندرية

القرار على طاولة الوزير .. حسن شحاتة يقترب بقوة من تدريب منتخب مصر

خبير لوائح يرشح لاعباً سابقاً في الدوري الألماني لتدريب منتخب مصر

الزراعة : مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية يحقق طفرة زراعية متكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

وثائق سرية تكشف مفاجأة عن حقيقة ظهور كورونا ..ربما تغير كل شئ

صدى البلد يكشف حقيقة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

الرئيس السيسي: مصر نجحت في دفع جهود التنمية بمختلف المجالات

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

بيان ناري.. رابطة النقاد الرياضيين ترد على هجوم مدحت شلبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

فيديو

بعد ظهور جنون البقر.. مصر تشدد إجراءات استيراد اللحوم من البرازيل

فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ