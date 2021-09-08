وزير البترول: خارطة طريق لتصدير الغاز المصري إلى لبنان في أقرب وقت ممكن

عقد في العاصمة الأردنية عمان، اجتماع وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان والأردن لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى بيروت.

من جانبها، قالت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إن الاجتماع يهدف لوضع خطة عمل لإيصال الغاز للبنان، مؤكدة ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية لتنفيذ الأمر، وهذا يحتاج لوقت كافِ.

فيما قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مصر تأمل في تصدير الغاز إلى لبنان "في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا وضع خارطة طريق مع وزراء الطاقة في لبنان والأردن وسوريا لإيصال الغاز لبيروت من القاهرة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، اتفق وزراء الطاقة في الأردن وسوريا ولبنان ومصر على خارطة طريق لتزويد بيروت بالغاز المصري، كما اتفقوا على بحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء، فضلًا عن إحياء خط الغاز العربي.

وجاء الاجتماع بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.

ووافقت سوريا في وقت سابق، على طلب لبنان السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها إلى لبنان، وذلك للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة التي تعاني منها بيروت منذ أشهر.

وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت في أغسطس الماضي، أن الإدارة الأمريكية قررت مساعدة البلاد على توفير الكهرباء من خلال خطة تشمل الأردن ومصر والبنك الدولي وسوريا.

وحسب ما ذكرته الرئاسة اللبنانية، تلقى الرئيس ميشال عون، اتصالا هاتفيا من السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، أبلغته قرار إدارة واشنطن بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري.

وأضافت شيا، أنه سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان.

ولفتت إلى أن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.

