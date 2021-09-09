مين صاحي دلوقتي.. حكيم ينشر صورة من أحدث ظهور له

نشر الفنان حكيم صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر حكيم في الصورة من داخل سيارته، مرتدي تيشيرت باللون الأسود، وعلق علي الصورة كاتبًا: “مين صاحي دلوقتي يرد عليه الصباح. صباح الورد”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ حكيم، كالاتي:

“صباح الخير - صباح الفل عليك - احلي حكيم”.

الليلة عيد

وطرح حكيم الجديدة أغنية “الليلة عيد” قبل عيد الفطر عبر قناته الخاصة على موقع “يوتيوب”، وحققت 2.9 مليون مشاهدة خلال يومين، وتصدر اسمه تريند محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي.

“الليلة عيد” كتب كلماتها صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وظهر في حكيم في فيديو الأغنية بجلسة تصوير جديدة له على البحر، وطرحها قبيل عيد الفطر المبارك تهنئة منه لجمهور.

ويعتبر حكيم من أكثر الفنانين الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات، ويجهز لأكثر من مشروع غنائي ضخم ينتظر عودة الحياة إلى طبيعتها لكي يعلن عنها بشكل مفصل.

تكريم حكيم

كرم الكاتب والاعلامى محمد فودة، رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة الشورى للصحافة والنشر، النجم حكيم عن مجمل أعماله الفنية التى أثرى بها الساحة الغنائية والموسيقية على مدى سنوات طويلة، بحضور نخبة من الصحفيين والاعلاميين على رأسهم الكاتب الصحفى محمود الشويخ رئيس مجلسى الادارة والتحرير لجريدة الشورى، والنقاد والكتاب الصحفيين.

وفى بداية التكريم أشاد الاعلامى والكاتب محمد فودة على مشوار النجم العالمى حكيم الغنائى والموسيقى، معتبرا إياه مشوار ثرى وحافل بالإبداع خاصة وأن النجم العالمى حمل الأغنية الشعبية على كتفيه، وجاب بها العالم، مؤكدا أن حكيم أحد سفراء الأغنية المصرية فى العالم كله، وأثنى الاعلامى محمد فودة على رحلة حكيم وتحقيقه نجاحات عالمية خارج وداخل مصر واسهاماته فى رفع اسم مصر عاليا من خلاله فنه.

وتحدث النجم حكيم خلال ندوة تكريمه عن مشواره الفنى وحبه للفن وآماله وأحلامه الجديدة، ومشاريعه الفنية المقبلة فى مجال الأغنية، حيث يحرص حكيم دائما على تطوير شكل الأغنية والموسيقى التى يقدمها، وهذا يظهر جليا فى أعماله الغنائية والموسيقية منذ ظهوره على الساحة بألبومات مختلفة وحديثة ومتطورة وكذلك أغانيه المنفردة التى تتميز بطابعه الخاص.