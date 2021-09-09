4 أيام للتحقيق.. حبس قاتلة حماتها بالنيران في سوهاج

قررت النيابة العامة بدائرة مركز أخميم، حبس ربة منزل في أواخر العشرينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بقتل والدة زوجها عن طريق الحرق لتتركها جثة مُتفحمة، حيث سكبت عليها بنزين، واشعلت بجسدها النيران، إثر خلافات أسرية بينهما.

وذلك لاعتراض المجني عليها على خروجها المُتكرر في غياب زوجها المُسجّل خطر، والمحبوس على ذمة إحدى القضايا، بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام مفادها، وصول "ص. ع - 67 سنة - وتقيم مركز أخميم"، جثة هامدة، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بلغت نحو 90%.

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ابنها البالغة من العُمر 28 سنة، والتي تقيم معها بالمنزل ذاته، بسبب خلافات عائلية بينهما لاعتراض المجني عليها على خروجها من المنزل في غياب زوجها المُسجّل خطر، والمحبوس على ذمة إحدى القضايا.

تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي اصدرت قرارها سالف الذكر .