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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

«تحيا مصر» يدعم مستشفى سوهاج الجامعي بـ32 ماكينة غسيل كلوي و20 حضانة

صدى البلد

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن "صندوق تحيا مصر" دعم المستشفى الجامعي الجديد، بـ٣٢ ماكينة و٣٢ كرسي غسيل كلوي، و٢٠ حضانة أطفال حديثي الولادة مزودة بأجهزة تنفس صناعي.

وأجهزة CPAP البديل لجهاز التنفس الصناعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأشاد "عبد الخالق" بالدور الوطني لصندوق تحيا مصر في تقديم المساعدات والدعم لكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة في قطاع الصحةـ وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي ورعاية مرضى الفشل الكلوي، لافتاً  الي دور الدولة في دعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين.

القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يشهد تدشين منتدى: Africa Health ExCon

وأوضح الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجامعي الجديد، أن أعمال التجهيز والتأثيث التي تشهدها المستشفى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، تسير على الوجه الأكمل، مضيفاً انه سيتم التواصل مع الشركات الموردة للأجهزة والمعدات للبدء في عملية التركيب والتشغيل.

جدير بالذكر ان المستشفى الجامعي الجديد تضم أكثر من ٥٠ عيادة خارجية، تم تجهيز وفرش ٢٣ عيادة بالأثاث الغير طبي، منهم ٢٧ عيادة بالطابق الأول و ٢٧ عيادة بالطابق الثاني، ايذاناً بقرب التشغيل التجريبي للمستشفى.

سوهاج مستشفي صندوق تحيا مصر

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