بوب أودينكيرك يعود لتصوير Better Call Saul بعد شفائه من الأزمة  القلبية

عاد الممثل الأمريكي بوب أودينكيرك إلى موقع تصوير مسلسل Better Call Saul بعد مرور حوالي شهرين على إصابته بأزمة قلبية ونقله إلى مستشفى نيو ميكسكو لتلقي العلاج اللازم على وجه السرعة.

نشر بوب أودينكيرك صورة له على حسابه بتطبيق تويتر، أثناء جلوسه على مقعد لوضع الماكياج الخاص بشخصيته في مسلسل الشهير Better Call Saul .

وعبر بوب أودينكيرك عن سعادته للعودة مرة أخرى إلى العمل، وعيش حياته الطبيعية مجددا وهو محاطا بأشخاص طيبين على حد وصفه، ووضعه لماكياج الشخصية التي اشتهر بتقديمها على مدار سنوات طويلة.

إصابة بوب أودينكيرك

تعرض بوب أودينكيرك لانتكاسة مفاجئة في موقع تصوير Better Call Saul، ونقله زملائه إلى المستشفى، ما أدى إلى توقف تصوير الموسم السادس والأخير خوفا على حياة بطله.

بوب أودينكيرك الذي يبلغ من العمر 58 عاما، فاز مرتين بجائزة الإيمي، وانهياره كان صدمة بالنسبة لزملائه في هوليوود، وقال الأطباء إن لديه انسدادا في شرايين القلب وتم علاجه دون جراحة.

بوب أودينكيرك كاد أن ينتهي من مواسم Better Call Saul وهو العمل المنبثق أحداثه من مسلسل الجريمة الذي يحظى بشعبية واسعة Breaking Bad بحسب موقع فاريتي، ويسلط الضوء على قصة المحامي ذو الميول الإجرامية وتحوله إلى دفاع جنائي.

ترشح بوب أودينكيرك عن مسلسل Better Call Saul لنيل جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في مسلسل درامي، ونال 4 ترشيحات لجائزة إيمي في نفس الفئة.

لعب بوب أودينكيرك مؤخرا دور البطولة في فيلم Nobody الذي تلقى عنه مراجعات نقدية إيجابية، وتصدر شباك التذاكر الأمريكي والعالمي لفترة من الوقت، وقال في حوار مع فاريتي إنه تلقى تدريبات على مستوى عالمي لإتقاف مشاهد الأكشن أسوة بالنجوم مثل كيانو ريفز وجيسون ستاثام.

لم يتخيل النقاد في هوليوود أن يتمكن بوب أودينكيرك من تحمل مسئولية بطولة فيلم أكشن بمفرده رغم نجاحه في أشهر أدواره سول جودمان في المسلسل المعروف Breaking Bad.

حقق فيلم "لا أحد- Nobody"، إيرادات وصلت إلى حوالي 56 مليون دولار عالميا، و27 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي.